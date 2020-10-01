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Eski HDP milletvekili adayları beraat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 15:23 | Son Güncelleme

Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yapılan operasyonda, ’silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan gözaltına alınan ve haklarında dava açılan 2’si eski HDP milletvekili adayı 4 kişi beraat etti.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD’nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi çalışmaları kapsamında, örgüt mensupları ve yakınlarıyla irtibat sağladıkları, bu kişilere yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen şahıslara operasyon yapılmış, operasyonda eski HDP Kayseri milletvekili adayları Z.O.

Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yapılan operasyonda, ’silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan gözaltına alınan ve haklarında dava açılan 2’si eski HDP milletvekili adayı 4 kişi beraat etti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD’nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi çalışmaları kapsamında, örgüt mensupları ve yakınlarıyla irtibat sağladıkları, bu kişilere yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen şahıslara operasyon yapılmış, operasyonda eski HDP Kayseri milletvekili adayları Z.O. ile N.Y. ve İ.A., A.Ö. yakalanmıştı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan sanıkların savunmalarının yapılmasının ardından mahkeme heyeti sanıkların beraatına karar verdi.

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