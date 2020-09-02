Eski HDP Milletvekili Çelik’in yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi reddedildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “nitelikli cinsel saldırı” suçundan hakkında fezleke hazırlanan eski HDP Milletvekili Tuma Çelik’in yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı başvuru Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Milletvekili Çelik’in yerel seçim çalışmaları sırasında D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine Çelik hakkında fezleke hazırlayarak TBMM’ye göndermişti. Müşteki D.K., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunarak, Çelik’in yurt dışına kaçacağı şeklinde duyum aldığını belirtmiş ve Çelik hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etmişti. Başsavcılığın talebi üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Çelik’e yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Çelik, söz konusu yasağın kaldırılması için avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Çelik’in başvurusunun reddedilmesi için Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etti. Başvuruyu değerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Çelik’in başvurusunu reddetti.

