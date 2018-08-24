Eski HDP milletvekili Leyla Birlik'ten Yunanistan'a iltica başvurusu

Eski HDP milletvekili Leyla Birlik'in, Yunanistan'ın Dedeağaç kasabasına yasadışı yollardan geçtiği ve burada gözaltına alındığı bildirilmişti.
Associated Press haber ajansının servis ettiği habere göre Leyla Birlik, Yunanistan'a iltica başvurusunda bulundu. AP haberi ismini vermek istemeyen bir Yunan yetkiliye dayandırdı. 44 yaşındaki Birlik'in sınırı geçtikten sonra polis ekiplerine teslim olduğu belirtildi.
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