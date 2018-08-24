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Eski HDP milletvekili Leyla Birlik'ten Yunanistan'a iltica başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 18:01 | Son Güncelleme

Associated Press'in ismini vermek istemeyen bir Yunan yetkiliye dayandırdığı haberine göre, eski HDP milletvekili Leyla Birlik, yasadışı yollarla gittiği Yunanistan'da iltica başvurusunda bulundu.

Eski HDP milletvekili Leyla Birlik'ten Yunanistan'a iltica başvurusu

Eski HDP milletvekili Leyla Birlik'in, Yunanistan'ın Dedeağaç kasabasına yasadışı yollardan geçtiği ve burada gözaltına alındığı bildirilmişti.

Associated Press haber ajansının servis ettiği habere göre Leyla Birlik, Yunanistan'a iltica başvurusunda bulundu. AP haberi ismini vermek istemeyen bir Yunan yetkiliye dayandırdı. 44 yaşındaki Birlik'in sınırı geçtikten sonra polis ekiplerine teslim olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
HDP Associated Press leyla birlik

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