Eski HDP milletvekili Leyla Güven gözaltına alındı

Leyla Güven dün Hakkari'de Barış Anneleri Meclisi'nin programına katılmıştı.Eski HDP milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven bugün Hakkari'de gözaltına alındı. HDP Hakkari İl Örgütü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Alınan bilgiye göre dün yapılan barış çağrısına yönelik gözaltı olmuştur" denildi.

JinNews haber ajansı da, HDP'nin il binasından çıktıktan sonra Leyla Güven'in ifadesinin alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne (TEM) götürüldüğünü duyurdu. Güven'in emniyette ifade vermeyi reddettiği ve savcılığa çıkarılacağı öğrenildi.

Hakkari'de bulunan Leyla Güven dün Barış Anneleri Meclisi'nin programına katılmıştı. Toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle Barış Anneleri Meclisi üyesi Fatma Turan da bugün "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede de, resmi Twitter hesabından Leyla Güven'in "keyfi olarak" gözaltına alındığını duyurarak, "Hakkari Emniyetinde bekleyişimiz devam ediyor" ifadesini kullandı.