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Eski HDP milletvekili Leyla Güven gözaltına alındı

17.09.2020 18:30 | Son Güncelleme

Eski HDP milletvekili Leyla Güven Hakkari'de gözaltına alındı.

Leyla Güven dün Hakkari'de Barış Anneleri Meclisi'nin programına katılmıştı.Eski HDP milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven bugün Hakkari'de gözaltına alındı. HDP Hakkari İl Örgütü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Alınan bilgiye göre dün yapılan barış çağrısına yönelik gözaltı olmuştur" denildi.

JinNews haber ajansı da, HDP'nin il binasından çıktıktan sonra Leyla Güven'in ifadesinin alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne (TEM) götürüldüğünü duyurdu. Güven'in emniyette ifade vermeyi reddettiği ve savcılığa çıkarılacağı öğrenildi.

Hakkari'de bulunan Leyla Güven dün Barış Anneleri Meclisi'nin programına katılmıştı. Toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle Barış Anneleri Meclisi üyesi Fatma Turan da bugün "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede de, resmi Twitter hesabından Leyla Güven'in "keyfi olarak" gözaltına alındığını duyurarak, "Hakkari Emniyetinde bekleyişimiz devam ediyor" ifadesini kullandı.

Leyla Güven'in kızı gazeteci Sabiha Temizkan da Twitter üzerinden "Hakkında onlarca dava bulunmasına rağmen hiçbir yere kaçmayan, adresi, her türlü bilgisi sisteme kayıtlı olan Leyla Güven, Hakkari'de güpegündüz aracının önü kesilerek gözaltına alındı" paylaşımında bulundu.

Milletvekilliği düşürülmüştü

Leyla Güven, 2018 genel seçimlerinde HDP Hakkari milletvekili seçilmişti. Hakkındaki KCK soruşturması nedeniyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde bulunduğu sırada PKK lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrite son verilmesi talebiyle 8 Kasım 2018 tarihinde açlık grevine başlamış, 26 Mayıs 2019'da da açlık grevini sonlandırmıştı.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan Leyla Güven'in milletvekilliği 4 Haziran 2020 tarihinde düşürülmüştü.

DW/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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