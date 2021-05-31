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Eski HDP Milletvekilinin Başına 10 Milyon TL Ödül Kondu

31.05.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP’nin 26’ncı dönem Milletvekili Van Nadir Yıldırım’la, Demokratik Bölgeler Partisi’nin eski Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde, 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoriye alındı

Eski HDP Milletvekilinin Başına 10 Milyon TL Ödül Kondu

HDP’nin 26’ncı dönem Milletvekili Van Nadir Yıldırım’la, Demokratik Bölgeler Partisi’nin eski Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde, 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoriye alındı.

İçişleri Bakanlığı’nın “Terör suçlarının ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül hakkında yönetmeliği uyarınca hazırlanan listede, PKK, IŞİD, DHKP-C, FETÖ gibi örgütlerin mensupları ye alıyor. Listenin en çok arananları kapsayan kırmızı listesine bu kez iki siyasetçi eklendi.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen KCK ana davasında yargılanan Yıldırım ve Yüksek, haklarında yakalama kararı çıkarılınca yurtdışına gitti. 5 yıl tutuklu yargılandıktan sonra 2014'te tahliye edilen Yıldırım, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde HDP'den milletvekili seçildi. KCK Ana davasındaki dosyası ayrılan Yıldırım’ın yargılanması devam ederken savcı, Yıldırım’ın KCK Türkiye Meclisi sözcüsü olarak görev yaptığını belirtmişti.

KCK ana davasında 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 yıl, 5. Ağır Ceza Mahkemesince de 8 yıl 9 ay olmak üzere toplam 29 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek de PKK sözcüsü gibi çalışan isimlerden biri olmakla suçlanıyor.

Liste Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığınca, elde edilen bilgiler ve yapılan operasyonların sonuçlarına göre sık sık güncelleniyor.

HDP’den tepki

Kararı VOA Türkçe’ye değerlendiren HDP Sözcüsü Ebru Günay, Yıldırım ve Yüksek’in siyasetçi olduğunu söyledi. Karara şaşırmadıklarını söyleyen Günay “Kürde Demokratik siyaset kanallarını kapatanlar, partimizin ve HDP bileşeni diğer partilerin eş başkanlarını muhalif çalışmalarından dolayı yargılayıp hapse atanların ve partimizi kapatmak isteyenlerin böylesi ipe sapa gelmez kararlar vermesi şaşırtmıyor bizi” dedi.

İki ismin listeye alınmasını ‘gündem değiştirme’ olarak değerlendiren Günay ”Çete faaliyetlerinin ve karanlık ilişkilerin hükümete kadar uzanıp dayandığı ve her gün mafya ilişkilerinin itiraf edildiği bir ülkede, siz herhangi bir savcının soruşturma açtığını gördünüz mü? İşte bu karanlık ilişkileri saklamak gizlemek ve gündemi değiştirmek için ömrü boyunca demokratik siyaset dışında bir çalışması olmamış eski vekillerimizin ve eş başkanlık yapmış siyasetçilerin başına ödül koyuyor. Tam bir AKP-MHP iktidarı klasiği. Böyle yapmakla kendilerini gülünç duruma düşüyorlar. Ne böyle Kürt sorunu çözülür ne de iktidarın içine girdiği çürüme gizlenebilir” değerlendirmesini yaptı.

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