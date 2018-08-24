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Eski HDP milletvekilinin Yunanistan'a kaçması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 20:44 | Son Güncelleme

Yunanistan Göç Politikaları Bakanlığı, eski HDP milletvekili Leyla Birlik'in sığınma talebinde bulundu

ATİNA (AA) - Yunanistan'a kaçan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Leyla Birlik sığınma talebinde bulundu.

AA muhabirinin Yunanistan Göç Politikaları Bakanlığından aldığı bilgiye göre Birlik, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmesinin ardından gözaltına alınarak Dedeağaç (Aleksandrapolis) Polis Merkezine götürüldü.

Burada ifadesi alınan Birlik'in, sığınma talebinde bulunduğu kaydedildi.

Birlik, terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmış ve 4 Ocak 2017'de tahliye edilmişti.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada Birlik'e, 1 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
HDP leyla birlik Yunanistan

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