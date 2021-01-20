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Eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman hakkında tutuklama kararı

20.01.2021 11:38 | Son Güncelleme:
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Eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman hakkında tutuklama kararı

Terör soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman'ın tutuklanmasına karar verildi.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Kocaman ve avukatı hazır bulundu.

Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden Kocaman, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Kocaman'ın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hazırlanan iddianamede Kocaman hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mahkeme sonrası gözaltına alınan Kocaman'ın işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

(AA)

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