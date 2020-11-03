HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski HDP’li Tuma Çelik’ten kan ve doku örneği alındı

Eski HDP’li Tuma Çelik’ten kan ve doku örneği alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 15:02 | Son Güncelleme

Hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlarından soruşturma yürütülen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik’ten, soruşturma kapsamında kan ve doku örneği alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin’in Midyat ilçesinden 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K.

Hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlarından soruşturma yürütülen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik’ten, soruşturma kapsamında kan ve doku örneği alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin’in Midyat ilçesinden 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine Çelik hakkında fezleke düzenlemiş, TBMM Genel Kurulu, Çelik’in dokunulmazlığını kaldırmıştı. Çelik’in dosyası, dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz hafta Çelik’in kan ve doku örneğinin alınması istendi. Polis gözetiminde Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürülen Çelik’in kan ve doku örneklerinin alındığı ve örneklerin mağdur D.K.’dan alınan örneklerle karşılaştırılacağı öğrenildi.
Öte yandan, Çelik’in soruşturmayı yürüten başsavcı vekiline ifade verdiği ve suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor
Minik Ayda 91 saat sonra enkazdan böyle çıkarıldıMinik Ayda 91 saat sonra enkazdan böyle çıkarıldı
Facia! Ev yapımı erişte can aldı: 9 ölüFacia! Ev yapımı erişte can aldı: 9 ölü
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri
91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Diğer Haberler
Korkunç olay! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürdü
Korkunç olay! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürdü
Minik Ayda 91 saat sonra enkazdan böyle çıkarıldı
Minik Ayda 91 saat sonra enkazdan böyle çıkarıldı
Depremde ölen babaanne ve 4 torunundan geriye doğum günü görüntüsü kaldı
Babaanne ve 4 torunundan geriye bu görüntü kaldı...
Enkazda 96. saatte yeni mucize mi? Son dakika gelişmesi
Enkazda 96. saatte yeni mucize mucize arayışı
Yer: Samsun! Yol çalışması sırasında insan kemikleri bulundu
1,5 metre mesafeyle 4 ayrı noktada bulundular
Depremden 1 saat önce denizde görünce şoke oldu: Dünyanın sonu geldi sandım
Depremden 1 saat önce denizde görünce şoke oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.