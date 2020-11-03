Eski HDP’li Tuma Çelik’ten kan ve doku örneği alındı

Hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlarından soruşturma yürütülen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik’ten, soruşturma kapsamında kan ve doku örneği alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin’in Midyat ilçesinden 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine Çelik hakkında fezleke düzenlemiş, TBMM Genel Kurulu, Çelik’in dokunulmazlığını kaldırmıştı. Çelik’in dosyası, dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz hafta Çelik’in kan ve doku örneğinin alınması istendi. Polis gözetiminde Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürülen Çelik’in kan ve doku örneklerinin alındığı ve örneklerin mağdur D.K.’dan alınan örneklerle karşılaştırılacağı öğrenildi.

Öte yandan, Çelik’in soruşturmayı yürüten başsavcı vekiline ifade verdiği ve suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

