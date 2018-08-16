HABER

Eski Hindistan Başbakanı Vajpayee yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 20:20 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Pakistan ile nükleer silahlanma yarışını başlatan lider olarak anılan Hindu milliyetçisi Atal Bihari Vajpayee hayatını kaybetti - Bir dönem, iktidardaki Hindistan Halk Partisinin liderliğini yapan Vajpayee, Hindistan'da kurucu Kongre Partisi dışında bir partiden başbakanlık görevine seçilen ilk siyasetçi olmasıyla biliniyor

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın eski başbakanlarından Atal Bihari Vajpayee 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Vajpayee'nin tedavi gördüğü Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsünden yapılan açıklamada, iki aydır yaşlılığa bağlı böbrek enfeksiyonu ve göğüs hastalıkları nedeniyle gözetim altında tutulan Vajpayee'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bir dönem Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisinin (BJP) lideri olan Vajpayee, 1996'da 13 gün, 1998'te 11 ay ve son olarak 1999-2004 yıllarında tam bir dönem olmak üzere 3 kez başbakanlık yapmıştı.

Vajpayee, ülkede kurucu Hindistan Kongre Partisi dışında bir partiden başbakanlık görevine seçilen ilk siyasetçi olmuştu.

Eski başbakan, Hindistan ile Pakistan arasında 1990'lı yıllarda patlak veren nükleer silahlanma yarışını başlatan lider olarak anılıyor.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletine bağlı Gvalior şehrinde 7 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Vajpayee, 20'li yaşlarında Hindu milliyetçisi siyasi hareketle tanıştı.

BJP'den 1957'de ilk kez parlamentoya giren Vajpayee, yıllar içinde parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) 9 dönem ve üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) 2 dönem görev yaptı.

BJP, Vajpayee liderliğinde 1996'daki genel seçimlerde birinci parti olurken, Vajpayee'nin başbakan olarak kurduğu hükümet 13 gün sonra güvensizlik oyuyla bozuldu.

1998'de 22 yerel partinin desteğiyle yeniden iktidara gelen Vajpayee, 1999'da yenilenen seçimlerde partisini tekrar iktidara taşıdı.

- Pakistan ile nükleer rekabet ve savaş

Vajpayee'nin Hindistan siyasetinde bıraktığı en derin iz Pakistan ile ilişkiler konusunda oldu.

Atal Bihari Vajpayee, 1998'de başbakanlık koltuğuna oturduğunda nükleer silah testlerinin başlatılması talimatını verdi. Hemen ardından Pakistan'da nükleer silah testlerine başlandı.

Aslında her iki ülke de 1970'lerin sonundan itibaren nükleer enerji alanında çalışsa da Vajpayee'nin adımı bunun bir nükleer silahlanma yarışına dönüşmesine yol açtı.

Bu süreçte Hindistan ve Pakistan, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun denetimi dışında nükleer silahlar üretti.

İki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesinin ardından Pakistan, ertesi yıl Keşmir bölgesinde iki ülke arasındaki ateşkes hattına asker konuşlandırmaya başladı.

Vajpayee, bu gelişmeye, sınır hattına askeri harekat düzenleyerek karşılık verdi. 11 hafta süren savaşta bin kişi hayatını kaybetti. Çatışma Pakistan güçlerinin ateşkes hattından çekilmesiyle son buldu.

- Hindistan'dan Pakistan'a tarihi otobüs yolculuğu

Vajpayee, 1999'da barış niyetinin göstergesi olarak Pakistan'ın Lahor kentine bir otobüs yolculuğu yaparak burada mevkidaşı Navaz Şerif ile görüştü. Bu, iki ülke arasındaki 1947'de İngiliz sömürge yönetiminden bağımsızlıklarını kazandıktan sonra düzenlenen ilk otobüs seferi oldu.

Vajpayee, görevden ayrılmadan kısa süre önce 2004'te, Pakistan ile ülkesi arasında hala devam eden müzakerelere zemin olan barış sürecini başlattı.

- Gujarat olayları ve Müslümanların katledilmesi

Vajpayee, siyasi gözlemcilere göre, mensubu olduğu Hindu milliyetçisi siyasi hareket içinde ılımlı bir figür olarak görülse de 2002'de Gujarat eyaletinde Müslümanları hedef alan şiddet olaylarındaki tavrı eleştirilere konu oldu.

Hindu fanatiklerin saldırılarında bin 100'den fazla Müslümanın katledildiği saldırılar, 60 Hindu hacının seyahat ettiği tren vagonunda çıkan yangından Müslümanların sorumlu tutulmasıyla başladı.

Vajpayee ile birlikte o dönemde aynı partiden Gujarat eyaleti valisi olan, bugünün Başbakanı Nerandra Modi, olayların önünü alma konusunda basiretsizlikleri nedeniyle eleştirildi.

Katliamdan günler sonra yaptığı açıklamada Vajpayee , "Hinduların kadın ve çocukları yakarak nasıl öldürdüğünü havsalasının almadığını" belirterek, katliamdan kurtulan Müslümanlardan "Gerçekten insanlıktan çıkacak kadar yolumuzu yitirdik mi?" ifadeleriyle özür dilemişti.

PARTNERBabamın eli ağırdırBabamın eli ağırdır
Balıkesir'de iğrenç manzara! Kurbanlık hayvanları ağır çeksin diye dışkı çukuruna soktu!Balıkesir'de iğrenç manzara! Kurbanlık hayvanları ağır çeksin diye dışkı çukuruna soktu!
PKK'ya Sincar'da vurulan darbenin görüntüleri ortaya çıktıPKK'ya Sincar'da vurulan darbenin görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eski Hindistan Başbakanı Atal Bihari Vajpayee Hindistan Hindistan Halk Partisi (BJP) nükleer rekabet nükleer silahlanma yarışı Pakistan

En Çok Okunan Haberler

Adım adım feci son!

Adım adım feci son!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaştı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaştı

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den samimi açıklamalar

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den samimi açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

ABD'de Rahip Brunson ile ilgili kritik temas! Görüşme sonrası peş peşe açıklamalar geldi!

ABD'de Rahip Brunson ile ilgili kritik temas! Görüşme sonrası peş peşe açıklamalar geldi!

Balıkesir'de iğrenç manzara! Kurbanlık hayvanları ağır çeksin diye dışkı çukuruna soktu!

Balıkesir'de iğrenç manzara! Kurbanlık hayvanları ağır çeksin diye dışkı çukuruna soktu!

PKK'ya Sincar'da vurulan darbenin görüntüleri ortaya çıktı

PKK'ya Sincar'da vurulan darbenin görüntüleri ortaya çıktı

Van'da AK Partilileri taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Van'da AK Partilileri taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.