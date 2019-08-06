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Eski Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 22:22 | Son Güncelleme

Eski Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj yaşamını yitirdi

Eski Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, başkent Yeni Delhi'de hayatını kaybetti.

Ülke basınında yer alan haberlerde, iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) kıdemli lideri Swaraj'ın, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede 67 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yeni Delhi Tıp Bilimleri Enstitüsü Hastanesi doktorları, yaptıkları açıklamada, Sushma Swaraj'ın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Swaraj'ın ölümünün "büyük bir kayıp" olduğunu ifade etti.

Sushma Swaraj, Başbakan Modi'nin kabinesinde 2014'ten 2019'a kadar Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

Swaraj, 2016'da böbrek nakli olmuştu.

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