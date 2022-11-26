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Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, Katar sokaklarında tanga mayosuyla gezdi! Hırvatistan bayraklı mayosu tepki çekti

26.11.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, Hırvatistan bayraklı tanga mayosuyla Doha sokaklarında gezerken sosyal medyanın eleştiri oklarının hedefi oldu. Katar’a saygısızlık yapmakla suçlanan Knöll sosyal medyadan tepki topladı.

Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, Katar sokaklarında tanga mayosuyla gezdi! Hırvatistan bayraklı mayosu tepki çekti

2022 FIFA Dünya Kupası’nın en seksi hayranı olarak kabul edilen Hırvat Ivana Knöll, turnuvaya ev sahipliği yapan ülkenin kurallarını tanga mayosuyla çiğnediği iddia edilerek eleştirilerin odağına yerleşti. Hırvatistan’a olan desteğini Hırvatistan-Fas Dünya Kupası maçına gelerek gösteren Knöll, Katar sokaklarında tanga mayosuyla dolaştığı bir gönderi yayınladı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı fenomen ismin Katar kurallarına göre yüksek para cezası hatta hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

ÖNCEDEN UYARILARDA BULUNMUŞLARDI

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Katar turizm otoritesi Dünya Kupası öncesinde, "Ziyaretçilerin (kadınların yanı sıra erkeklerin) toplum içinde aşırı açık giysilerden kaçınarak yerel kültüre saygı göstermeleri bekleniyor” ifadelerine yer verilmişti.

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Knöll’ün cesur paylaşımı ise Katar halkını kızdırdı. Katarlı bir sosyal medya kullanıcısı fenomen isme, “Dinimize ve kültürümüze saygı duyun” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Katar polisi seni bekliyor” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan tanga dünya kupası

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