Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur hakim karşısında

Kumpas davalarında görev yapan Zekeriya Öz ve Fikret Seçen gibi isimlerin bu görevlere atanmasında Okur'un bir çabasının olup olmadığı yönündeki soru üzerine Özer, o dairede çalışmadığını, böyle bir çabaya şahit olmadığını ancak özel yetkili hakim ve savcıların doğrudan İbrahim Okur'u muhatap aldıklarını söyledi.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan eski HSYK üyesi Nesibe Özer, HSYK üyeliği sürecini anlatırken adaylığa kendisinin karar verdiğini, daha sonra İbrahim Okur'un "Tek başına çok şansın olmaz, bakanlık listesinden gir." dediğini anlattı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince duruşma salonlarının dolu olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesindeki salonda görülen duruşmaya Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Okur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve "örgüt yöneticiliği" ile suçlanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

17-25 Aralık sürecinde HSYK'nin Adli Kolluk Yönetmeliğiyle ilgili yayımladığı açıklamanın İbrahim Okur tarafından mı hazırlandığı yönündeki soruya karşılık Özer, açıklamayı kimin hazırladığını bilmediğini ancak Okur'un, "Bu konuda bir açıklama yapmamız lazım" diye konuştuğunu aktardı. Özer, "Nedenini sorduğumda, 'meslektaşlarımız üst kurul olarak bizden böyle bir açıklama bekliyor' demişti. Açıklama yazıldı ama imzaya gelmesi bir kaç gün sürdü." diye konuştu.

Söz verilen İbrahim Okur, Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'in kendi görev yaptığı kurul döneminde atanmadıklarını söyledi.

Eski HSYK üyesi Ahmet Kaya ise 2010 Anayasa değişikliğinin ardından yeni HSYK'nin yapılanmasının temel aktörlerinden birinin İbrahim Okur olduğunu, fikir bağlamında görüşlerinin etkili olduğunu ifade etti.

Kaya, İbrahim Okur'un 17-25 Aralık'tan önce de Ergenekon, Balyoz gibi davalarda yaşananlardan rahatsızlığını ciddi şekilde dile getirdiğini, bu süreçten sonra daha devletçi bir pozisyon aldığını kaydetti.

Söz verilen İbrahim Okur'un sorusu üzerine Kaya, Okur'un Zekeriya Öz gibi isimleri görevden almak istemesi halinde bir kişiden başka kimsenin onu desteklemeyeceğini söyledi.