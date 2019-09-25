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Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'un yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:48 | Son Güncelleme

FETÖ yöneticiliği ile suçlanan eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve "örgüt yöneticiliği" ile suçlanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, Okur, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Okur'un avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından dosyaya gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından Okur'a söz verildi.

Okur, 17 Eylül'de eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in tanık sıfatıyla ifadesinin alındığını hatırlattı. Ergin'in beyanlarının kendi ifadelerini doğrular nitelikte olduğunu söyleyen Okur, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılma sürecinde yaşananları da anlattı.

Okur, tanık olarak dinlenen eski başsavcı Durdu Kavak'ın hakkındaki beyanlarının çelişki olduğunu öne sürdü.

FETÖ üyesi olmadığını iddia eden Okur, "İhanet çetesiyle işim, üyeliğim olmadı. FETÖ'yle sürekli çatıştım." dedi.

Aleyhindeki tanık beyanlarını kabul etmeyen Okur, 39 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Sanık Okur ve avukatlarının savunmalarının ardından duruşmaya ara verildi.

Daha sonra mahkeme heyetinin aldığı ara kararlar, mahkeme heyeti başkanı Alikanoğlu tarafından açıklandı. Okur'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmetti.

Duruşma, 24 Ekim'e bırakıldı.

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