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  4. Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'ye etkin pişmanlık indirimi

Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'ye etkin pişmanlık indirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 15:37 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'yi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırarak, FETÖ üyeliğinden 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından tutuklanan ve itirafçı olması üzerine tahliye edilen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Ahmet Hamsici, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hamsici ile avukatı katıldı.

Örgütle 1977'de tanıştığını, sohbetlere katıldığını anlatan Hamsici, kandırıldığını ileri sürdü. Sanık Hamsici, örgüte yönelik verdiği ifadeler nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılmasını talep etti.

Hamsici ve avukatının savunmalarını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

- Karar

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık yapan daire üyesi Durak Çetin tarafından açıklandı.

Sanık Ahmet Hamsici'nin "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca verilen ceza 12 yıla çıkarıldı.

Sanığın etkin pişmanlık göstererek itirafta bulunması, örgütün yapısı ve faaliyetleri hakkında faydalı bilgiler vermesi nedeniyle TCK'nin etkin pişmanlığa yönelik 221/4. maddesindeki hüküm gereğince cezası 3 yıl hapse çevrildi.

Hamsici'nin, duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak TCK'nin 62. maddesi uyarınca altıda bir oranında indirim uygulandı ve ceza 2 yıl 6 aya indirildi.

Mahkeme heyeti, Hamsici hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da devamına hükmetti.

- O toplantı, Hamsici'nin ifadesiyle deşifre edildi

Yargıtay 9. Ceza Dairesince yüksek yargı üyelerinin yargılandığı çok sayıda davada tanık olarak dinlenen Hamsici'nin ifadesiyle 2011'de Yargıtay'a yapılan 160 kişilik üye seçimine ilişkin eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde yapılan toplantı ortaya çıkarılmıştı.

Hamsici, "Cemaat mensubu üyeler, başka bir odada kendi aralarında toplantı yaptıktan sonra Ahmet Berberoğlu, 'Hoca efendiye danışılmış, 140'tan aşağısına razı olunmamasını istemiş. Benim için tartışma bitmiştir.' dedi. O gün kavga ederek ayrıldık." ifadelerini kullanmıştı.

Duruşmalardaki beyanlarında örgüt üyelerine yönelik bilgiler veren Hamsici, pişmanlığını şu ifadelerle anlatmıştı:

"Adım gibi eminim ki bu örgüt, 15 Temmuz darbe girişimini yapmıştır, Gülen denen alçağın talimatıyla yapıldığına kaniyim. 26 yılda bu cemaat 30 kat büyüdü. Dini bir cemaat olarak görülerek girilen bir yapının, başlarda yardımlaşmadan, iyilikten bahsederken sonrasında darbeyi, bu kalleşliği yapması düşünülemez. Bu cemaat, bana hiçbir zaman 'Devleti ele geçireceğiz, darbe yapacağız' demedi. O yazılı olmayan akdi ben bozmadım, onlar bozdu. Ben kendimi kandırılmış, hatta tecavüze uğramış olduğumu hissettiğim için itirafçı oldum."

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