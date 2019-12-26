Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'ye etkin pişmanlık indirimi

Sanık Ahmet Hamsici'nin "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından tutuklanan ve itirafçı olması üzerine tahliye edilen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Ahmet Hamsici, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hamsici, "Cemaat mensubu üyeler, başka bir odada kendi aralarında toplantı yaptıktan sonra Ahmet Berberoğlu, 'Hoca efendiye danışılmış, 140'tan aşağısına razı olunmamasını istemiş. Benim için tartışma bitmiştir.' dedi. O gün kavga ederek ayrıldık." ifadelerini kullanmıştı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince yüksek yargı üyelerinin yargılandığı çok sayıda davada tanık olarak dinlenen Hamsici'nin ifadesiyle 2011'de Yargıtay'a yapılan 160 kişilik üye seçimine ilişkin eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde yapılan toplantı ortaya çıkarılmıştı.

Duruşmalardaki beyanlarında örgüt üyelerine yönelik bilgiler veren Hamsici, pişmanlığını şu ifadelerle anlatmıştı:

"Adım gibi eminim ki bu örgüt, 15 Temmuz darbe girişimini yapmıştır, Gülen denen alçağın talimatıyla yapıldığına kaniyim. 26 yılda bu cemaat 30 kat büyüdü. Dini bir cemaat olarak görülerek girilen bir yapının, başlarda yardımlaşmadan, iyilikten bahsederken sonrasında darbeyi, bu kalleşliği yapması düşünülemez. Bu cemaat, bana hiçbir zaman 'Devleti ele geçireceğiz, darbe yapacağız' demedi. O yazılı olmayan akdi ben bozmadım, onlar bozdu. Ben kendimi kandırılmış, hatta tecavüze uğramış olduğumu hissettiğim için itirafçı oldum."

