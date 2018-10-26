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Eski HSYK müfettişine FETÖ üyeliğinden hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 13:59 | Son Güncelleme

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski HSYK müfettişi Yusuf Sezer'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) müfettişi Yusuf Sezer, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına, sanık Sezer ve avukatı katıldı.

İddia makamı, sanığın deliller doğrultusunda FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Sezer, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullanmadığını savunarak beraatini istedi.

Sezer'in avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, hükmü açıkladı.

Buna göre, sanık Sezer'e, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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