Eski HSYK müfettişine FETÖ üyeliğinden hapis

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) müfettişi Yusuf Sezer, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına, sanık Sezer ve avukatı katıldı.
İddia makamı, sanığın deliller doğrultusunda FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Üzerine atılı suçlamaları reddeden Sezer, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullanmadığını savunarak beraatini istedi.
Sezer'in avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, hükmü açıkladı.
Buna göre, sanık Sezer'e, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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