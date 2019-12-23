Eski HSYK üyesi Ahmet Kaya'nın FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapsi istendi

Kaya'nın, Türkiye Adalet Akademisi Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü ile HSYK üyeliği görevlerinde de bulunduğu hatırlatılan mütalaada, sanığın FETÖ hiyerarşisine dahil olduğu belirtildi.

Dosyaya gelen belgelerin Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından okunmasının ardından esas hakkındaki mütalaayı sunmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu'na söz verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya sanık Kaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Kaya'nın avukatı da hazır bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Ahmet Kaya'nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaya'nın ByLock listesinde FETÖ üyeliğinden, yöneticiliğinden yargılanan eski HSYK üyelerinin de bulunduğuna işaret edilen mütalaada, örgüt mensuplarının ByLock'tan yaptığı görüşmelerde sanıkla ilgili konuların da değerlendirildiği anlatıldı.

FETÖ'ye ait kapatılan Bank Asya'da sanığın hesabının bulunduğu aktarılan mütalaada, Kaya'nın örgütün tepe yöneticilerinden Önder Aytaç'la irtibatının bulunduğuna işaret edildi.

Mütalaada, sanığın HSYK üyesi olarak görev yaptığı dönemde aralarında Ergenekon ve Balyoz davalarına bakan hakim ve savcıların da bulunduğu kişilerle ilgili "soruşturma izni verilmemesi" yönünde oy kullandığı kaydedildi.

Kaya'nın firari eski savcı Zekeriya Öz ile FETÖ'den yargılanan eski savcı Sadrettin Sarıkaya'yla ilgili de "soruşturma izni verilmemesi" için oy kullandığı vurgulanan mütalaada, sanığın örgüt mensubu hakim ve savcılar lehine hareket ettiğine dikkati çekildi.

- "Sınav sorularını dağıttı"

Mütalaada, sanığın, Türkiye Adalet Akademisinde müdür ve müdür yardımcılığı yaptığı dönemde hakim adaylarının eğitim süresi sonunda girdikleri sınavda çıkacak soruları örgüt üyelerine dağıttığı kaydedildi.