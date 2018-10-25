Eski HSYK üyesi Berberoğlu hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Hakimler Savcılar Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada eski HSYK üyesi sanık Ahmet Berberoğlu, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Berberoğlu ile avukatı katıldı.
Önceki duruşmada usul itirazlarını dile getiren Berberoğlu, esasa ilişkin savunma yaptı.
"Terör örgütü yöneciliği" suçlamasıyla yargılanan Berberoğlu, HSYK üyesi seçilmesi nedeniyle suçlandığını, 14 yıllık Danıştay tetkik hakimliği görevinin ardından dönemin Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman'ın önerisiyle HSYK üyesi seçildiğini iddia etti.
Üye seçilmek için talebi veya girişimi bulunmadığını, hal böyleyken üye seçilmesi nedeniyle suçlanmasının hukukta ve vicdanda karşılığının olmadığını savunan Ahmet Berberoğlu, terör örgütü yöneticiliği suçlamasını reddetti, darbe girişimini kınadı.
Mevcut yargısal makamlarca herkesin bu örgütün gerçek amacını bilerek hareket ettiğinin kabul edildiğini, Gülen cemaatinin hangi tarihte silahlı terör örgütüne dönüştüğünün belirlenmesi gerektiğini dile getiren Berberoğlu, bunun Venedik Komisyonu raporlarına da yansıdığını ileri sürdü.
Sanık Berberoğlu, "İrademi hiçbir zaman kişiye, yapıya veya bir örgüte teslim etmedim. Vicdani kanaatim dışında bir emir veya talimatla hiçbir karara imza atmadım. Silahlı bir terör örgütü yöneticisi olmak, vatana ihanet etmek gibi bir eylemi işlemediğim gibi aklımdan bile geçirmedim. Şahsımın silahlı terör örgütü yöneticisi olduğu iddiasını kesinlikle reddediyorum." şeklinde savunma yaptı.
17-25 Aralık süreci sonrasında terör örgütü elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığının iddia edildiğini de belirten Berberoğlu, hayatının hiçbir döneminde Bank Asya'da hesabının bulunmadığını, bunun mahkemeye gelen yazılı cevaplardan da görüleceğini söyledi.
Evinde sohbet toplantısı yaptığı iddiasını da reddeden Berberoğlu, lojmanın kamera kayıtları ile HTS analiz raporlarının incelenmesini, böylelikle evinde asla toplantı yapılmadığının görüleceğini öne sürdü.
- Gülen'in talimatını ilettiği iddiası
Sanık Ahmet Berberoğlu, "Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile doğrudan temas kurduğu ve talimatlarını ilettiği" iddiasını da kabul etmedi.
Berberoğlu, "Fetullah Gülen ile hiçbir zaman görüşmedim, tanışmadım, konuşmadım, talimat almadım. ABD'ye hiç gitmedim. Gülen ile hayatımın hiçbir döneminde yolum kesişmedi. Tanık ifadelerindeki bir cümleyi cımbızla çekerek bu iddialara dayanak yapmak hukuki değil. Bir kişi Gülen ile tanıştığımı, görüştüğümü, talimat aldığımı ispat etsin, her şeyi kabul edeceğim, savunma da yapmayacağım." diye konuştu.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ndeki diğer duruşmaların başlama saatinin gelmesi nedeniyle Berberoğlu'nun savunmasına ara verildi. Berberoğlu ve avukatı, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak, tahliyesine karar verilmesini istedi.
Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Sanığa esas hakkındaki savunmasını tamamlaması için süre verilmesi kararlaştırıldı.
Duruşma, 17 Ocak 2019'a bırakıldı.
- "Hoca efendi 140'tan aşağısına razı olunmamasını istemiş"
Berberoğlu'nun, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, 2011'deki 160 kişilik Yargıtay üyeliği seçiminde, "üyelerin en az 140'ının cemaatten olması" yönündeki talimatını diğer üyelere ilettiği tanık ifadelerine yansımıştı.
Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, tanık olarak dinlendiği duruşmalarda, 2010'daki Anayasa değişikliğinin ardından yeniden şekillenen HSYK'nın yaptığı 160 kişilik Yargıtay üyeliği seçiminin ayrıntılarını anlatmıştı.
Yargıtaya 2011'de yapılan üye seçimi öncesinde bu yapıya mensup HSYK üyeleriyle dönemin HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde bir araya geldiklerini belirten Hamsici, Kaya'nın toplantıda önceden hazırladığı 350-400 kişilik listeyi getirdiğini, mutabık kalınan isimlerin eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur tarafından yazıldığını söyledi.
Sayı üzerinden pazarlık istemediklerini, bu nedenle mutabık kalınan isimlerin sayılmaması taraftarı olduklarını ifade eden Hamsici, buna karşın cemaatçi HSYK üyelerinin listeyi saydıklarını ve 80 isim belirlendiğini kaydetti. Hamsici, "Cemaat mensubu üyeler başka bir odada kendi aralarında toplantı yaptıktan sonra Ahmet Berberoğlu, 'Hoca efendiye danışılmış, 140'tan aşağısına razı olunmamasını istemiş. Benim için tartışma bitmiştir.' dedi. O gün kavga ederek ayrıldık." ifadelerini kullandı.
Bu ifade, aynı toplantıda bulunan eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in beyanlarında da geçti.
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