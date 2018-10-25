Eski HSYK üyesi Berberoğlu hakim karşısında

Üye seçilmek için talebi veya girişimi bulunmadığını, hal böyleyken üye seçilmesi nedeniyle suçlanmasının hukukta ve vicdanda karşılığının olmadığını savunan Ahmet Berberoğlu, terör örgütü yöneticiliği suçlamasını reddetti, darbe girişimini kınadı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada eski HSYK üyesi sanık Ahmet Berberoğlu, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Berberoğlu ile avukatı katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Hakimler Savcılar Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Mevcut yargısal makamlarca herkesin bu örgütün gerçek amacını bilerek hareket ettiğinin kabul edildiğini, Gülen cemaatinin hangi tarihte silahlı terör örgütüne dönüştüğünün belirlenmesi gerektiğini dile getiren Berberoğlu, bunun Venedik Komisyonu raporlarına da yansıdığını ileri sürdü.

Sanık Berberoğlu, "İrademi hiçbir zaman kişiye, yapıya veya bir örgüte teslim etmedim. Vicdani kanaatim dışında bir emir veya talimatla hiçbir karara imza atmadım. Silahlı bir terör örgütü yöneticisi olmak, vatana ihanet etmek gibi bir eylemi işlemediğim gibi aklımdan bile geçirmedim. Şahsımın silahlı terör örgütü yöneticisi olduğu iddiasını kesinlikle reddediyorum." şeklinde savunma yaptı.

17-25 Aralık süreci sonrasında terör örgütü elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığının iddia edildiğini de belirten Berberoğlu, hayatının hiçbir döneminde Bank Asya'da hesabının bulunmadığını, bunun mahkemeye gelen yazılı cevaplardan da görüleceğini söyledi.

Evinde sohbet toplantısı yaptığı iddiasını da reddeden Berberoğlu, lojmanın kamera kayıtları ile HTS analiz raporlarının incelenmesini, böylelikle evinde asla toplantı yapılmadığının görüleceğini öne sürdü.