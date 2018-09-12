Eski HSYK üyesi Işık'ın 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Müslüm Canpolat ve Fatma Özer tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaa, Savcı Özer tarafından okundu.

Işık'ın, FETÖ'nün HSYK'da etkin olduğu dönemde örgütün talimatıyla 2011'de Danıştay, 2014'te de HSYK üyeliğine seçildiği, örgütün talimatlarının iletildiği ve himmet alındığı gizli toplantılarına katıldığı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk mütalaa verildi.

Mütalaada, sanık Işık'ın HSYK'nın tasarruflarını, HSYK toplantılarının gündemi, sonuçları, görüşme içerikleri, kararname süreçlerini takip edip bunların kontrol altında tutulmasında görev aldığı belirtilerek, örgüt talimatları doğrultusunda kararlara yazılan muhalefet şerhlerinin düzenli olarak örgütün yurt dışı birimine aktarılması sürecinde de sanığın rol aldığı ifade edildi.

Sanığın, eski HSYK üyeleri Mahmut Şen, Ahmet Berberoğlu, Mustafa Kemal Özçelik ve Kerim Tosun ile beraber örgütün HSYK üst sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Nazmi Dere'nin altında yer aldığı vurgulanan mütalaada, Dere'nin düzenlediği örgüt toplantılarına da katıldığı bildirildi.

Sanığın görev yaptığı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda diğer örgüt mensuplarıyla örgütün amacı doğrultusunda kararlara imza attığı ifade edilen mütalaada, 2014'teki HSYK seçimlerinde de FETÖ'nün adayı olduğu ve örgüt mensuplarının desteğiyle üye seçildiği kaydedildi.

Sanığın ayrıca, seçim süreçlerinin bloke edilmesi de dahil olmak üzere örgütsel stratejinin belirlenmesi ile FETÖ üyesi bir kısım hakim ve Cumhuriyet Savcıları hakkında yürütülecek soruşturmalara engel olmak için lehlerine oy kullanmak noktasında aktif faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre olmasını engellemek, örgüt mensupları hakkındaki soruşturmaların sonuçsuz kalmasını sağlamak, örgüt faaliyetlerinin belli bir disiplin içinde istikrarlı şekilde devamı için diğer örgüt üyeleriyle fikir ve eylem birliği içinde hareket etmek suretiyle hiyerarşik yapıya dahil olduğu bildirilen mütalaada, sıkı bir disiplinle örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği belirtildi.

Mütalaada, "Sanığın haiz olduğu görev ve sorumluluk alanları ile emir ve talimat verme noktasındaki yetkileri gözetildiğinde, sanığın FETÖ silahlı terör örgütünün Danıştay ve HSYK hücre yapılanmasında yer aldığı, çocuğunu örgütün eğitim biriminin kontrolüne verdiği, örgüte ait kriptolu iletişim ağı ByLock uygulamasını aktif kullandığı, örgütün amaçları doğrultusunda süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde faaliyet yürütmek suretiyle örgüt üyesi olmak suçunu işlediği anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.