Eski HSYK üyesi Köroğlu'na etkin pişmanlık indirimi

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Ömer Köroğlu'na etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Köroğlu ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Köroğlu, örgütle temasının üyelik olarak nitelendirilemeyeceğini öne sürdü.

Aleyhindeki tanık beyanlarını reddeden Köroğlu, mütalaada lehine olan konuların bulunmadığını savundu.

Örgüt toplantılarına katılmadığını ileri süren Köroğlu, 17-25 Aralık sürecinden sonra firari eski savcı Zekeriya Öz başta olmak üzere FETÖ üyesi hakim ve savcılarla ilgili soruşturma izni verilmesine yönelik oy kullandığını söyledi.

FETÖ'ye tepki olarak, örgütün şerrinden kaçıp 2014'te emekli olduğunu ifade eden Köroğlu, bu durumun bazı tanık beyanlarıyla da ortaya çıkarıldığını savundu.