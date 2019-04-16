Özer'in, FETÖ ile bağlantısının hakimlik sürecinde başladığı ifade edilen mütalaada, örgüt irtibatının HSYK'deki görevi sırasında da sürdüğü kaydedildi.

Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelere göre sanık Özer'in, FETÖ içerisinde yer aldığı belirtildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya Özer, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık Özer'in avukatı da hazır bulundu.

Mütalaada, örgütsel stratejilerin belirlendiği toplantılara katılan Özer'in, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hareket ettiği vurgulandı.

Baz istasyonlarından elde edilen verilere göre, Nesibe Özer ile sivil imamların GSM hatlarına ilişkin ortak baz hareketinin bulunduğu aktarılan mütalaada, HSYK'deki görevi sırasında sanığın, FETÖ'nün kumpas soruşturmaları ve davalarında görev alan hakim ve savcıları korumaya yönelik faaliyetler yürüttüğü, bu yönde oy kullandığına dikkat çekildi.

Mütalaada, Özer'in, FETÖ'nün hiyerarşik yapısında örgüt yöneticisi olduğuna işaret edildi.

Hakim ve savcılarla ilgili yükselme, birinci sınıfa ayrılma, görevden uzaklaştırma başta olmak üzere önemli kararlar veren İkinci Daire'de başkanlık yapan Özer'e örgüt tarafından özel önem verildiğinin altı çizilen mütalaada, sanığın, örgüt üyesi hakim ve savcılarla ilgili yapılan şikayetlerde korumacı tavır izlediği bildirildi.

Özer'in, önemli görevlerde bulunan örgüt mensubu hakim ve savcıların yerlerinin değiştirilmelerinde de bu kararlara muhalif kaldığının aktarıldığı mütalaada, bu tavrın örgüt içinde takdirle karşılandığı belirtildi.