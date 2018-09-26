HABER

Eski HSYK üyesi Tosun hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 13:43 | Son Güncelleme

FETÖ üyeliğinden tutuklu iken itirafçı olarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski HSYK üyesi Kerim Tosun, yeniden hakim karşısına çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, FETÖ üyeliğinden tutuklu iken itirafçı olarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski HSYK Üyesi Kerim Tosun, yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Tosun'un avukatı da katıldı.

Duruşmada, Tosun hakkında ifade veren eski Yargıtay üyesi Necmi Özer ile eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ve sivil imam Nesip Yılmaz tanık olarak dinlendi.

Özer, Yargıtaya üye seçildikten sonra tanıdığı Kerim Tosun'un cemaatçi olduğunu duyduğunu, cemaat içinde yürüttüğü faaliyetler konusunda bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Birol Erdem de Adalet Bakanlığında görev yaparken tanıdığı Kerim Tosun'u başlarda milliyetçi, ülkücü olarak bildiğini, sonraları cemaate yakın olduğunu da duyduğunu belirtti.

Tosun'un kendisinin de "siyasi görüş olarak ülkücüyüm ama manevi olarak cemaatten de çok yakın arkadaşlarım var" beyanlarında bulunduğunu anlatan Erdem, Tosun'dan cemaate ilişkin herhangi bir söylemini duymadığını, genel olarak farklı bir jargona sahip olduğunu ifade etti.

Erdem, Tosun'un örgüt toplantılarına katılmak, himmet vermek, talimatları yerine getirmek gibi örgüt faaliyetlerine tanıklık etmediğini dile getirdi.

2010 Anayasa değişikliğinin ardından yüksek yargı için yapılacak üye seçimi öncesinde eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde yapılan toplantıyı anlatan Erdem, toplantıya biraz geç katıldığını, geldiğinde adayların görüşülmeye başlandığını, önceden tanıdığı iki hakim ile Kerim Tosun'un adını görememesi nedeniyle bu kişilerin ismini kendisinin söylediğini belirtti.

Kerim Tosun'un adının seçilecekler listesine kendisinin söylemesinin ardından girdiğini ifade eden Erdem, "İsmini ben gündeme getirdim. İbrahim Okur da 'olur' dedi. Kimse itiraz etmedi." dedi.

Erdem, cemaat mensubu yargı üyelerinin yüksek yargıdaki etkinliğini kırmak amacıyla bu yapıya mensup olmayanlarla yaptıkları toplantılara, cemaatçilerle hareket ettiği söylendiği için Tosun'u çağırmadığını söyledi.

Örgütte genel sohbetçi olarak görev yaptığını belirten Nesip Yılmaz da yargı mensuplarına gruplar halinde sohbet verdiğini, bu toplantılara Kerim Tosun'un da katıldığını bildirdi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyetince sanık ve avukatına tanık beyanlarına karşı savunma yapmak için süre verilmesine, dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

PARTNERSeks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!Seks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!
Fotoğraflar//Okmeydanı'nda metrobüs kazasıFotoğraflar//Okmeydanı'nda metrobüs kazası
Neşet Ertaş, Uşak'ta türküleriyle anıldıNeşet Ertaş, Uşak'ta türküleriyle anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duruşma eski HSYK üyesi Kerim Tosun Yargıtay 9. Ceza Dairesi

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sünger Bob'un komşusu ve iş arkadaşı Squidward hangi müzik aletini çalıyor? (Hadi İpucu 26 Eylül 20.30)

Sünger Bob'un komşusu ve iş arkadaşı Squidward hangi müzik aletini çalıyor? (Hadi İpucu 26 Eylül 20.30)

İBB'nin navigasyonu "Yol Gösteren" tüm Türkiye'de kullanılacak

İBB'nin navigasyonu "Yol Gösteren" tüm Türkiye'de kullanılacak

Meteroloji'den 'fırtına' ve 'hastalık' uyarısı!

Meteroloji'den 'fırtına' ve 'hastalık' uyarısı!

Tatil cennetinde can pazarı! Korkunç kareler

Tatil cennetinde can pazarı! Korkunç kareler

Son dakika! Metrobüsler çarpıştı

Son dakika! Metrobüsler çarpıştı

Türkiye'nin konuştuğu kızın hikayesi ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu kızın hikayesi ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.