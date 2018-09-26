Eski HSYK üyesi Tosun hakim karşısında

Birol Erdem de Adalet Bakanlığında görev yaparken tanıdığı Kerim Tosun'u başlarda milliyetçi, ülkücü olarak bildiğini, sonraları cemaate yakın olduğunu da duyduğunu belirtti.

Duruşmada, Tosun hakkında ifade veren eski Yargıtay üyesi Necmi Özer ile eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ve sivil imam Nesip Yılmaz tanık olarak dinlendi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, FETÖ üyeliğinden tutuklu iken itirafçı olarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski HSYK Üyesi Kerim Tosun, yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Tosun'un avukatı da katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Tosun'un kendisinin de "siyasi görüş olarak ülkücüyüm ama manevi olarak cemaatten de çok yakın arkadaşlarım var" beyanlarında bulunduğunu anlatan Erdem, Tosun'dan cemaate ilişkin herhangi bir söylemini duymadığını, genel olarak farklı bir jargona sahip olduğunu ifade etti.

Erdem, Tosun'un örgüt toplantılarına katılmak, himmet vermek, talimatları yerine getirmek gibi örgüt faaliyetlerine tanıklık etmediğini dile getirdi.

2010 Anayasa değişikliğinin ardından yüksek yargı için yapılacak üye seçimi öncesinde eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde yapılan toplantıyı anlatan Erdem, toplantıya biraz geç katıldığını, geldiğinde adayların görüşülmeye başlandığını, önceden tanıdığı iki hakim ile Kerim Tosun'un adını görememesi nedeniyle bu kişilerin ismini kendisinin söylediğini belirtti.

Kerim Tosun'un adının seçilecekler listesine kendisinin söylemesinin ardından girdiğini ifade eden Erdem, "İsmini ben gündeme getirdim. İbrahim Okur da 'olur' dedi. Kimse itiraz etmedi." dedi.

Erdem, cemaat mensubu yargı üyelerinin yüksek yargıdaki etkinliğini kırmak amacıyla bu yapıya mensup olmayanlarla yaptıkları toplantılara, cemaatçilerle hareket ettiği söylendiği için Tosun'u çağırmadığını söyledi.