Eski HSYK üyesi Yıldırım'a 13 yıl 6 ay hapis cezası

Heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ, bu konuda daha önceki celselerde karar verildiğini belirterek, yeniden karar verilmesine gerek bulunmadığını söyledi.

Sanık Yıldırım, Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oluşumuna itiraz etti. Heyete, Daire Başkanı'nın mazeret bildirerek katılmaması durumunda yerine en kıdemli üyenin başkanlık etmesi gerektiğini savunan Yıldırım, heyetin yeniden oluşturulmasını istedi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya eski HSYK üyesi Resul Yıldırım ve avukatı ile sanık yakınları katıldı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından tutuklanan ve meslekten ihraç edilen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Resul Yıldırım'a, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yargı mensuplarıyla aynı iş yerine geldiğini, aynı lojmanda oturduğunu, aynı servise bindiğini ifade eden Yıldırım, bir günde nasıl terör örgütü üyesi olduğunu anlamadığını öne sürdü.

Himmet toplanan ve talimatların verildiği sohbet toplantılarına katıldığı, HSYK'de üst düzey görevler üstlendiği, örgütün yargıyı ele geçirmesinde aktif rol aldığı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, stratejisi, amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği, talimat verme konumunda, yönetici pozisyonunda olduğu belirtilen Resul Yıldırım, önceki duruşmalarda suçlamaları reddetmişti.

- Karar

Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Sanık Resul Yıldırım'ın, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildi.