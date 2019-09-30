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Eski HSYK üyesi Yıldırım'a 13 yıl 6 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 16:53 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, eski HSYK üyesi Resul Yıldırım'a FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından tutuklanan ve meslekten ihraç edilen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Resul Yıldırım'a, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya eski HSYK üyesi Resul Yıldırım ve avukatı ile sanık yakınları katıldı.

Duruşmada tutuklu sanık Yıldırım'a esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verildi.

Sanık Yıldırım, Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oluşumuna itiraz etti. Heyete, Daire Başkanı'nın mazeret bildirerek katılmaması durumunda yerine en kıdemli üyenin başkanlık etmesi gerektiğini savunan Yıldırım, heyetin yeniden oluşturulmasını istedi.

Heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ, bu konuda daha önceki celselerde karar verildiğini belirterek, yeniden karar verilmesine gerek bulunmadığını söyledi.

Yargı mensuplarıyla aynı iş yerine geldiğini, aynı lojmanda oturduğunu, aynı servise bindiğini ifade eden Yıldırım, bir günde nasıl terör örgütü üyesi olduğunu anlamadığını öne sürdü.

Himmet toplanan ve talimatların verildiği sohbet toplantılarına katıldığı, HSYK'de üst düzey görevler üstlendiği, örgütün yargıyı ele geçirmesinde aktif rol aldığı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, stratejisi, amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği, talimat verme konumunda, yönetici pozisyonunda olduğu belirtilen Resul Yıldırım, önceki duruşmalarda suçlamaları reddetmişti.

- Karar

Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Sanık Resul Yıldırım'ın, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 13 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanık Yıldırım'ın cezasında, yargılama sırasında pişmanlık gözlenmediği gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanmadı. Sanığın aldığı ceza gözününde bulundurularak hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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