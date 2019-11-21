Eski hükümlü cezaevi sonrasını anlattığı kitabıyla Türkiye 3.’sü oldu

Denizli’de eski bir hükümlü ceza evinden çıktıktan sonra kaleme aldığı “gündoğumu” isimli öykü kitabı ile “Karanlığı Aydınlananlar” isimli öykü yarışmasında Türkiye 3.’sü oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile ‘Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları’ ortaklığında yürüttüğü eski hükümlülerin istihdamı konusundaki olumsuz ön yargının giderilmesi konusunda farkındalık arttırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek için “karanlığı aydınlananlar” isimli öykü yarışması yapıldı.

Yarışmada bölgesel ve Türkiye geneli olmak üzere ilk üç öykü seçildi. Yarışmaya katılan Denizli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden eski hükümlü A.E.Ç., yazdığı ‘Gündoğumu’ isimli öyküsüyle bölgesel ve Türkiye genelinde yapılan değerlendirmede 3. oldu.

Dereceye giren eski hükümlü A.E.Ç’nin ödülü, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz tarafından, Cumhuriyet Başsavcılık makamında verildi.