Eski hükümlü İŞKUR desteğiyle kendi işini kurdu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de karıştığı bir olay nedeniyle 1,5 yıl hapis yatan Hasan Kaya, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) verdiği hibe desteği sayesinde kendi kovanlarını alarak arıcılık yapmaya başladı.

Kaya, 2012 yılında girdiği cezaevinde 1,5 yıl kaldıktan sonra denetimli serbestlik kararıyla tahliye oldu. Daha sonra çeşitli işlere girip çıkan Kaya, geçen yıl içinde İŞKUR tarafından verilen "Engelli ve eski hükümlü iş yeri açma hibe kredisine" başvurdu.

Babasından öğrendiği arıcılık mesleğini yapmak istediğini belirten Kaya, hazırladığı projeyle İŞKUR'un verdiği hibe desteğini almaya hak kazanıp, 30 kovanla arıcılığa başladı.

Yaşadığı sıkıntılı yılların ardından kendi işinin patronu olmanın mutluluğunu yaşayan Kaya, yaptığı açıklamada, aldığı desteğin hayata adaptasyonu için çok önemli olduğunu söyledi.

Babasının yanında yıllarca amatör olarak arıcılık yaptığını belirten Kaya, İŞKUR'un eski hükümlülere yönelik hibe programını duyduğunda ata mesleğine devam etme kararı aldığını aktardı.

Kaya, aracılık yapmaya başladıktan sonra hayatının olumlu anlamda değiştiğinin altını çizerek, "Bu proje sayesinde aile içinde huzuru bulduk. Çocuklarım da buraya gelerek bana yardımcı oluyor. Bu iş sayesinde çocuklarım 'Babamın bir işi var artık' diyorlar. Aile içinde çocuklarımın ve eşimin bana güveni arttı. Benim de kendime güvenim arttı. Bu da ister istemez insanda bir huzur oluşmasını sağlıyor." diye konuştu.

İŞKUR Osmaniye İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyunlu da kurum olarak bir kişinin daha iş kurmasına katkı verdikleri için çok mutlu olduklarını kaydetti.

