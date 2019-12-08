HABER

Eski hükümlü İŞKUR hibesiyle hayatında yeni sayfa açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:13 | Son Güncelleme

Samsun'da İŞKUR'un "Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında verdiği hibeyle 4 inek alan, hayvanlarının sayısını 17'ye çıkaran eski hükümlü Abidin Akan, hayatında yeni bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor - Abidin Akan: - "Hedefim 40 büyükbaş hayvana ulaşmak. Bu işten ailemizi geçindiriyoruz. Büyümeyi hedefliyorum"

RECEP BİLEK - Samsun'un Çarşamba ilçesinde İŞKUR'un "Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında verdiği hibeyle 4 inek alan ve büyükbaş hayvan sayısını zaman içinde artıran eski hükümlü Abidin Akan, zor günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yaralama suçundan bir süre cezaevinde kalıp çıktıktan sonra hayvancılık yapmak isteyen 49 yaşındaki Akan, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ile Çarşamba Ticaret Borsası Proje Ofisi tarafından verilen girişimcilik eğitimini tamamladı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Çarşamba Koruma Kurulunun desteğiyle proje hazırlayan Akan, İŞKUR'un "Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında hibe desteğiyle 4 inek alarak yeni bir hayata başladı.

Aldığı 4 ineğin yanına kendi imkanlarıyla 4 büyükbaş hayvan daha ekleyen Akan, zaman içinde beslediği ineklerin sayısını 17'ye çıkardı.

Evli ve 4 çocuk babası Akan, eşinin de yardımıyla beslediği ineklerden elde ettiği süt ile süt ürünlerini satarak geçiniyor.

Cezaevine girmeden önce inşaatlarda gündelik işlerde çalışan Akan, aldığı hibe ile kendisine yeni bir hayat kurarken, büyükbaş hayvan sayısını artırmayı hedefliyor.

Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce cezaevinden çıktıktan sonra hayatında yeni bir sayfa açtığını söyledi.

İŞKUR'un "Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında aldığı destekle hayvancılığa başladığını anlatan Akan, "Hedefim 40 büyükbaş hayvana ulaşmak. Bu işten ailemizi geçindiriyoruz. Büyümeyi hedefliyorum." dedi.

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar, Cumhuriyet Savcısı Yusuf Bayri ve İŞKUR Müdürü Rıfat Yıldız, Akan'ı ziyaret ederek başarılar diledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Bülbül, kamu kurumları olarak cezanın infazından sonra eski hükümlülerin topluma kazandırılmaları noktasında destek olduklarını vurguladı.

Bülbül, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz aracılığıyla eski hükümlülerimize meslek edinme veya var olan mesleklerini geliştirme noktasında kurslar vermekteyiz. Bunlara iş edinme projeleri hazırlamaktayız. Bunda amacımız, birilerinin kendi ayakları üzerinde durup suç yoluna girmelerinin önüne geçmektir." diye konuştu.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde Çarşamba Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞKUR'un destekleriyle 2017-2019 yıllarında 33 eski hükümlüye büyükbaş hayvancılık, arı yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, alçı dekorasyon gibi farklı iş kollarında girişimcilik eğitimi verildiğini anlatan Bülbül, bu hükümlülere proje hazırladıklarını kaydetti.

Bülbül, bu projelerin karşılığı olarak İŞKUR tarafından 680 bin liraya yakın bütçe tahsis edildiğini ve 19 eski hükümlünün iş kurduğunu aktardı.

Bülbül, bu projelerin en güzel örneğini Abidin Akan'ın sergilediğini söyledi.

Abidin Akan da Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR'un kendisine çok destek olduğunu belirterek, "Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

PARTNER"İnanılmaz bir deneyim""İnanılmaz bir deneyim"
Tabancayla kazara kendini vurduTabancayla kazara kendini vurdu
Kış aylarının bilinmeyen çerezi; TermiyeKış aylarının bilinmeyen çerezi; Termiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abidin Akan Çarşamba Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü eski hükümlü İŞKUR Kendi İşini Kurma Projesi Samsun

En Çok Okunan Haberler

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

2 kadına birden... Mesajları ifşa oldu!

2 kadına birden... Mesajları ifşa oldu!

Fatih Terim isyan etti!

Fatih Terim isyan etti!

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bulunmadığı şehirde park cezası yedi

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi, şoke oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Avustralya uyruklu terörist sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu! Sınır dışı edildi

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili ilk iz bulundu!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Taksim'de kız çocuklarına taciz! Gözaltına alındı

Taksim'de iğrenç olay! Gözaltına alındı

Akdeniz beşik gibi! 2 deprem daha (Kandilli son depremler)

Akdeniz'de 2 deprem daha

Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı

Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.