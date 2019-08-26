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Eski hükümlü satırla dehşet saçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 21:22 | Son Güncelleme

İzmir’in Menderes ilçesinde eski hükümlü olduğu öğrenilen bir şahıs, satırla saldırdığı akrabasını öldürdü.Olay, sat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokak üzerinde meydana geldi.

Eski hükümlü satırla dehşet saçtı

İzmir’in Menderes ilçesinde eski hükümlü olduğu öğrenilen bir şahıs, satırla saldırdığı akrabasını öldürdü.
Olay, sat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve eski hükümlü olduğu öğrenilen B.O., akrabası Adnan Ülker’e (54) sokak ortasında elinde satırla saldırdı. İlk darbeyi Ülker’in kafasına indiren saldırgan, kanlar içerisinde yere yıkılan akrabasına saldırmaya devam etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan Ülker, ağır yaralanarak kanlar içerisinde kaldı. Saldırgan suç aleti ile birlikte kaçarken, olayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ülker’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ülker’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Öte yandan, suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçan B.O., polisin sıkı takibi sonucunda yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eski hükümlü satırla dehşet saçtı

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