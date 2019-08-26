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Eski hükümlü sokak ortasında akrabasını satırla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 22:44 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menderes ilçesinde, eski hükümlü olduğu öğrenilen B.O., sokakta karşılaştığı aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen Adnan Ülker'e (54) satırla saldırdı.

Eski hükümlü sokak ortasında akrabasını satırla öldürdü

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Menderes ilçesinde, eski hükümlü olduğu öğrenilen B.O., sokakta karşılaştığı aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen Adnan Ülker'e (54) satırla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerilerine aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan Ülker, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eski hükümlü olduğu ileri sürülen B.O., sokakta yürüdüğü sırada aralarında daha önceden husumet bulunan akrabası Adnan Ülker ile karşılaştı. İkili bir süre sokak ortasında sözlü olarak tartışmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla B.O., yanında bulundurduğu satırı çıkartarak, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Ülker'e saldırdı. Vücudunan çeşitli yerlerine darbe alan Ülker, kanlard içerisinde yere yığılırken, saldırgan B.O. hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ülker'e müdahalede bulundu. Ülker, sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ülker'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI
Öte yandan, olayı gören vatandaşların verdikleri eşgali değerlendiren polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki arama sonucu, saldırgan B.O. suç aleti ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan B.O., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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