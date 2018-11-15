HABER

Eski Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek Sözcü Gazetesi ile anlaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 08:27 | Son Güncelleme

Hürriyet Gazetesi'nden ayrılan eski Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı Deniz Zeyrek, artık Sözcü Gazetesi'nde yazacak.

Eski Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek Sözcü Gazetesi ile anlaştı!

Hürriyet Gazetesi'nin Demirören Medya Grubu'na satılmasının ardından gazeteden ayrılan eski Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı Deniz Zeyrek’in yeni adresi belli oldu. Zeyrek, artık Sözcü Gazetesi’nde yazacak.

MedyaTava'da yer alan habere göre, dün Sözcü’nün Ankara bürosuna giden ve mesai arkadaşları ile tanışan Zeyrek’in haftanın 3 günü Ankara kulislerini köşesinde kaleme alacağı öğrenildi.

FOX'TA DA DEVAM EDİYOR

Deniz Zeyrek, FOX'ta İlker Karagöz’ün sunduğu 'Çalar Saat Hafta Sonu' programında gündemi değerlendirmeye de devam edecek.

DENİZ ZEYREK KİMDİR?

Deniz zeyrek kimdir

Deniz Zeyrek, 1972 yılında Kars’ta doğmuştur. Liseyi Susuz Kazım Karabekir Öğretmen Lisesi’nde yatılı okudu. Resim okuyup mektepli bir ressam olma hayali kurarken öğretmenin yönlendirmesiyle kimyacı oldu. Gazi Üniversitesi ile ODTÜ’de Kimya ve Biyoloji okudu.

ODTÜ’de öğrenciyken çıkardıkları dergiye yazı yazıp, karikatürler çizdi. Aynı dönemde kültür-sanat dergilerinde yazıları yayınlandı.

Gazeteciliğe 1994 yılında Evrensel Gazetesi’nde kültür-sanat muhabiri olarak çalışmaya başladı. Bosna’daki insanlık dramını takip ederken, diğer dış politika konularıyla da ilgilenmeye başladı. 1996 yazında Küba’nın efsanevi lideri Fidel Castro ile de ayaküstü söyleşi yapma fırsatı bulduğu Habitat Zirvesi, kültür sanat muhabirliğinden tamamen uzaklaşıp dış politika muhabirliğini tercih etmesine vesile oldu. İlk sayısının yayınlandığı 13 Ekim 1996 tarihinde girdiği Radikal gazetesine Dış Politika Muhabiri olarak geçti. Afganistan, Kosova, Bağdat, Filistin, Kuzey Irak gibi kriz bölgelerinde çalıştı. Enerji diplomasisi konusunda uzmanlaştı. 2003 yılında Radikal’in Ankara Haber Müdürü, 2011’de de Ankara Temsilcisi oldu.

“ABD Dış Politikası: Karar Alma Mekanizmaları”, “AB Haberciliği”, “Kriz Ortamında Gazetecilik” gibi alanlarda, uluslararası katılımı olan burslu eğitim süreçlerine dahil oldu.

Dış Politika haberciliği ve enerji diplomasisi alanında yoğunlaşan Zeyrek, uzun süre Çağdaş Gazeteciler Derneği yönetiminde yer aldı. Bir dönem Diplomasi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Deniz Zeyrek, Prof. Doğan Tılıç’ın koordinasyonunda hazırlanan “Türkiye’de Gazetecilik” adlı kitabın editörleri arasındaydı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Düşünce Özgürlüğü ve Basın Özgürlüğü ile ilgili kritik içtihatlarının dilimize çevrilip, Çağdaş Gazeteciler Derneği Yayınları tarafından kitap olarak basılmasına dair proje ekibinde yer aldı.

MGK Genel Sekreterliği’nin ülkeyi bir psikolojik harp alanına çeviren gizli yönetmeliğine ilişkin haberiyle Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’nü aldı.

Deniz Zeyrek, evlidir ve Yağmur adında bir kızı vardır.

18 Aralık 2013 tarihinde Hürriyet gazetesinin Ankara Temsilciliği görevini üstlendi. 2016 Aralık ayında gazetenin Ankara Temsilciliği görevinden ayrılan Deniz Zeyrek 2 Ekim 2018 tarihine kadar gazetede köşe yazarı olarak görev yapmaktaydı.

Jason Statham’ın sevgilisinden olay pozlarJason Statham’ın sevgilisinden olay pozlar
İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisiİlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi
Sağanak ve kar uyarısı! Kar nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi (Meteoroloji 15 Kasım hava durumu raporu)Sağanak ve kar uyarısı! Kar nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi (Meteoroloji 15 Kasım hava durumu raporu)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sözcü Gazetesi Hürriyet gazetesi Deniz Zeyrek

En Çok Okunan Haberler

Meteroroloji'den peş peşe kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı (15 Kasım hava durumu)

Meteroroloji'den peş peşe kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı (15 Kasım hava durumu)

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Hazreti İsa'nın 1500 yıllık resmi bulundu!

Hazreti İsa'nın 1500 yıllık resmi bulundu!

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Sağlıkta yeni dönem başlıyor! 'Sağlıkta Şiddet Yasası' Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Sağlıkta yeni dönem başlıyor! 'Sağlıkta Şiddet Yasası' Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş deniz yuvarlanmış topağını bulmuş.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da görülmemiş mağduriyet! Evine, komşusunun duvarda açtığı delikten giriyor

Van'da görülmemiş mağduriyet! Evine, komşusunun duvarda açtığı delikten giriyor

İğrenç teklif: Beğendiğiniz 2 kızı seçin alın

İğrenç teklif: Beğendiğiniz 2 kızı seçin alın

'Fotokapan' görüntüledi! Parçalarken yakalandılar

'Fotokapan' görüntüledi! Parçalarken yakalandılar

Emniyet'ten dev operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

Emniyet'ten dev operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

Yeni Şafak yazarından çok konuşulacak çıkış: Krizin tek nedeni haberlerin ücretsiz kullanımı değil, bütün gazeteler birbirinin aynı

Yeni Şafak yazarından çok konuşulacak çıkış: Krizin tek nedeni haberlerin ücretsiz kullanımı değil, bütün gazeteler birbirinin aynı

Günlük burç yorumları: 15 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 15 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.