Eski Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek Sözcü Gazetesi ile anlaştı!

Hürriyet Gazetesi'nin Demirören Medya Grubu'na satılmasının ardından gazeteden ayrılan eski Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı Deniz Zeyrek’in yeni adresi belli oldu. Zeyrek, artık Sözcü Gazetesi’nde yazacak.

MedyaTava'da yer alan habere göre, dün Sözcü’nün Ankara bürosuna giden ve mesai arkadaşları ile tanışan Zeyrek’in haftanın 3 günü Ankara kulislerini köşesinde kaleme alacağı öğrenildi.

FOX'TA DA DEVAM EDİYOR

Deniz Zeyrek, FOX'ta İlker Karagöz’ün sunduğu 'Çalar Saat Hafta Sonu' programında gündemi değerlendirmeye de devam edecek.

DENİZ ZEYREK KİMDİR?

Deniz Zeyrek, 1972 yılında Kars’ta doğmuştur. Liseyi Susuz Kazım Karabekir Öğretmen Lisesi’nde yatılı okudu. Resim okuyup mektepli bir ressam olma hayali kurarken öğretmenin yönlendirmesiyle kimyacı oldu. Gazi Üniversitesi ile ODTÜ’de Kimya ve Biyoloji okudu.

ODTÜ’de öğrenciyken çıkardıkları dergiye yazı yazıp, karikatürler çizdi. Aynı dönemde kültür-sanat dergilerinde yazıları yayınlandı.

Gazeteciliğe 1994 yılında Evrensel Gazetesi’nde kültür-sanat muhabiri olarak çalışmaya başladı. Bosna’daki insanlık dramını takip ederken, diğer dış politika konularıyla da ilgilenmeye başladı. 1996 yazında Küba’nın efsanevi lideri Fidel Castro ile de ayaküstü söyleşi yapma fırsatı bulduğu Habitat Zirvesi, kültür sanat muhabirliğinden tamamen uzaklaşıp dış politika muhabirliğini tercih etmesine vesile oldu. İlk sayısının yayınlandığı 13 Ekim 1996 tarihinde girdiği Radikal gazetesine Dış Politika Muhabiri olarak geçti. Afganistan, Kosova, Bağdat, Filistin, Kuzey Irak gibi kriz bölgelerinde çalıştı. Enerji diplomasisi konusunda uzmanlaştı. 2003 yılında Radikal’in Ankara Haber Müdürü, 2011’de de Ankara Temsilcisi oldu.