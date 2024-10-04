HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eski İBB adayından korkunç cinayet! Babasını öldürdü, annesini de yaraladı

Eski İBB adayından korkunç cinayet! Babasını öldürdü, annesini de yaraladı

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
04.10.2024 14:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014 yılında Rize'nin Pazar ilçesinden, 2019 yılında ise İBB'den bağımsız belediye başkan adayı olan M.A.C., babasını bıçaklayarak öldürdü, annesini ise yaraladı. Direklere yapıştırdığı ilginç evlilik ilanı ile de gündeme gelen M.A.C., 5 Ağustos'ta sosyal medya hesabından akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor aldığını paylaşmıştı. M.A.C. bu olayı ise "Siyonizmin gladyosu aleyhimde delilik raporu hazırlatmıştır" ifadeleri ile aktarmıştı.

Olay, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Güzelyalı mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre M.A.C. (42) henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü ailesi ile tartışma yaşadı. M.A.C., yaşanan tartışmada babası Sami Canca ve annesi Emine Canca'yı bıçakladı.

4

Baba Canca ağır bir şekilde yaralanırken, hızla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Canca ise gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Babasını bıçaklayan M.A.C. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. M.A.C., ilçeye bağlı Zafer mahallesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan baba Canca ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

00

İBB BAŞKANLIĞI İÇİN BAĞIMSIZ ADAY OLMUŞ

M.A.C.'nin 2014 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Pazar Belediye Başkanlığı için, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğu ortaya çıktı. 2014 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 52 oy alan şahsın 2019 yılında ise 578 oy alabildiği öğrenildi.

"DERİN DEVLET VE CEMAATLERLE İLİŞİĞİ OLMAYAN EŞ ARAYIŞIM SÖZ KONUSU"

M.A.C.'nin geçtiğimiz yıl da Rize ve Trabzon'da direk ve duraklara yapıştırdığı ilginç evlilik ilanları medyada yer almıştı. İlanda yer alan, “Derin devlet (Gladyo) ve cemaatlerle ilişiği olmayan, dürüst, cesur, akıllı ve ahlaki değerlere önem veren, sosyal medya bağımlılığı olmayan, alkol ve sigara alışkanlığı olmayan eş arayışım söz konusu” şeklindeki ifadeler ise dikkat çekti.

9879789797

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞINA DAİR RAPOR PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan M.A.C, 5 Ağustos'ta sosyal medya hesabından akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor aldığını paylaşmıştı. Raporda "Organik olmayan psikotik bozukluklar, diğer. Organik olmayan psikoz. Vasi tayini uygundur. Mahkemede dinlenmesinde fayda yoktur. Yüzdelik oran için takip gereklidir" ifadeleri yer aldı.

M.A.C., "Maalesef parti kurma hayalim de buraya kadarmış. Yıllarca maruz bırakıldığım hak gasplarına ilaveten siyonizmin gladyosu aleyhimde delilik raporu hazırlatmıştır" demişti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cinayet Rize aday ibb
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası duyurdu: Konut ve taşıt kredilerinde beklenen gelişme

Merkez Bankası duyurdu: Konut ve taşıt kredilerinde beklenen gelişme

Evlat acısıyla sarsıldı! Kızı hayatını kaybetti

Evlat acısıyla sarsıldı! Kızı hayatını kaybetti

Bunun adı sevgi değil çocuk istismarı! Dudağından öpüp paylaştı

Bunun adı sevgi değil çocuk istismarı! Dudağından öpüp paylaştı

Müslüme Yağal’ın mezarını parçalamışlar

Müslüme Yağal’ın mezarını parçalamışlar

Eski İngiliz Başbakan Boris Johnson'dan çarpıcı Netanyahu iddiası! "Tuvaletimi kullandıktan sonra..."

Eski İngiliz Başbakan Boris Johnson'dan çarpıcı Netanyahu iddiası! "Tuvaletimi kullandıktan sonra..."

Beyoğlu'nda taciz skandalı! Genç kıza zorla sarılıp yere yatırdı

Beyoğlu'nda taciz skandalı! Genç kıza zorla sarılıp yere yatırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.