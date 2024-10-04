Eski İBB adayından korkunç cinayet! Babasını öldürdü, annesini de yaraladı

Olay, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Güzelyalı mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre M.A.C. (42) henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü ailesi ile tartışma yaşadı. M.A.C., yaşanan tartışmada babası Sami Canca ve annesi Emine Canca'yı bıçakladı.

Baba Canca ağır bir şekilde yaralanırken, hızla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Canca ise gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Babasını bıçaklayan M.A.C. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. M.A.C., ilçeye bağlı Zafer mahallesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan baba Canca ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İBB BAŞKANLIĞI İÇİN BAĞIMSIZ ADAY OLMUŞ

M.A.C.'nin 2014 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Pazar Belediye Başkanlığı için, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğu ortaya çıktı. 2014 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 52 oy alan şahsın 2019 yılında ise 578 oy alabildiği öğrenildi.

"DERİN DEVLET VE CEMAATLERLE İLİŞİĞİ OLMAYAN EŞ ARAYIŞIM SÖZ KONUSU"

M.A.C.'nin geçtiğimiz yıl da Rize ve Trabzon'da direk ve duraklara yapıştırdığı ilginç evlilik ilanları medyada yer almıştı. İlanda yer alan, “Derin devlet (Gladyo) ve cemaatlerle ilişiği olmayan, dürüst, cesur, akıllı ve ahlaki değerlere önem veren, sosyal medya bağımlılığı olmayan, alkol ve sigara alışkanlığı olmayan eş arayışım söz konusu” şeklindeki ifadeler ise dikkat çekti.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞINA DAİR RAPOR PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan M.A.C, 5 Ağustos'ta sosyal medya hesabından akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor aldığını paylaşmıştı. Raporda "Organik olmayan psikotik bozukluklar, diğer. Organik olmayan psikoz. Vasi tayini uygundur. Mahkemede dinlenmesinde fayda yoktur. Yüzdelik oran için takip gereklidir" ifadeleri yer aldı.

M.A.C., "Maalesef parti kurma hayalim de buraya kadarmış. Yıllarca maruz bırakıldığım hak gasplarına ilaveten siyonizmin gladyosu aleyhimde delilik raporu hazırlatmıştır" demişti.