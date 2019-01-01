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Eski İBB Başkanı Nurettin Sözen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 10:38 | Son Güncelleme

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Nurettin Sözen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Sözen, 'Müflis tacir güç durumda kaldığı zaman eski defterleri karıştırırmış. Siyaseti iflas edince AK Parti Genel Başkanı eski defterleri karıştırıyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti İl Başkanlığı toplantısında, 1989-1994 yılları arasında Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’nı yapan Nurettin Sözen’i eleştirmişti. Nuretin Sözen, Erdoğan’ın o sözlerine yanıt verdi.

'SİYASETİ İFLAS EDİNCE ESKİ DEFTERLERİ KARIŞTIRIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerinin hedefi olan ve son günlerde sık sık gündeme gelen Eski İBB Başkanı Nurettin Sözen KRT'den Ebru Birçak'a konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iddialarına yanıt veren Sözen "Müflis tacir güç durumda kaldığı zaman eski defterleri karıştırırmış. Siyaseti iflas edince AK Parti Genel Başkanı eski defterleri karıştırıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece eleştiri de bulunduğunu söyleyen Sözen "Sadece 'musluklardan su akmıyordu...' Bir önerin varsa ben olsaydım şunu yapardım desene" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NELER SÖYLEMİŞTİ?

Erdoğan konuşmasında Nurettin Sözen için şunları söylemişti:

“Sayın Sözen bir açıklama yapmış. Çok ilgilimi çekti. İstanbul'un benden önceki CHP'li belediye başkanı. Nurettin Sözen yapılan eleştirilere, Ümraniye Çöplüğü'nün patlaması ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıyor. Hakikaten üzüldüm. Hale bak ya! O zaman grevler varmış da çöp yığınları ondan varmış. Sen heralde İstanbul'da yaşamıyorsun. Yoksa uzayda mısın? Ümraniye'de bir bahşi çöp depolama alanı vardı. Sen belediye başkanı olarak o alana nasıl müsaade ettin? Önce bunun hesabını ver. CHP çöp demektir, susuzluk demektir. Sayın Sözen, İstanbul'un susuzluğunu da grevlere mi bağlayacaksın? Sen nasıl profesörsün? Bizimle beraber grevler ortadan kalktı. Şimdi grevler yok. Grev olmuyorsa işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun demektir. Grevsiz bir toplum meydana getirdik.”

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Nurettin Sözen Recep Tayyip Erdoğan ak parti CHP

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ne iflası.. Reis in Istanbul'a nasıl su getirdiğini herkes bilir. Melen çayı ve Istrancalardan.. Peki ya Sen! İsrailli firmaya Dünyanın parasını veripte attırdığın "Yağmur Bombası" ne zaman patlıycak!!! bi gelişme varmı.. Memlekete ne hayrınız oldu olum.. SUSUNDA ADAM SANSINLAR BARİ
ak parti artık muhalefeti kötülemek için 30 yıl 40 yıl geriye giderek cevap veriyor ülkenin 16 yıllık ekonomik iflasını bir türlü toz kondurmuyorlar...sostal yardımlarla iktidarlarını devam ettirme çabası
doğru söylemiş...güya Devletin başkanı olacak.toplumun hepsini kucaklaması gerekirken ötekileştirmesinde üstüne yok.
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