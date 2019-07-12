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Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 21:56 | Son Güncelleme

BİR süre önce istifa eden eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut,  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Şirketlerle ilgili şu anda anlaşılmaz bir direnç yaşanıyor.

İSTANBUL,(DHA)-BİR süre önce istifa eden eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Şirketlerle ilgili şu anda anlaşılmaz bir direnç yaşanıyor. 'Biz istifa ettik' diyen genel sekreter ve yardımcıları 10 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı. Bu nasıl istifa? Bu millet bizden hesap soracak." sözleri üzerine açıklama yaptı.
Bulut, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun iddiaları hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirme için zaruri açıklama. Sayın Ekrem İmamoğlu "İstifa ettik diyen Genel Sekreter ve yardımcıları, şu anda İBB'nin en önemli iştirakinin yönetim kurulu başkanı... bence hakları olmayan maaşları alıyorlar..." açıklamasında bulunmuştur. İnandığımız misyon ve hizmet anlayışımız gereği yeni yönetime hiçbir bahane ileri sürmeden çalışabilmesi için ekip olarak kendi isteğimizle istifa ettik. Ben ayrıca emekliliğimi istedim ve emekli oldum. İBB İştirakleri'nin "Yönetim Kurulunun Süresi" maddesi hüküm gereğince, Yönetim Kurulu Başkanlığım kendiliğinden sona ermiştir. Durum böyle iken "bence hakları olmayan maaşları alıyorlar" ifadesi kesinlikle gerçek değildir." dedi.

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