Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin yargılandığı davada tanık dinlendi

Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddiasıyla 9 yıla kadar hapsi istenen eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin yargılandığı davada, olaya ilişkin tanık dinlendi.

Başörtülü 18 İSMEK bölge sorumlusuna hakaret ettiği iddiasıyla hakkında ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada müştekiler ile tarafların avukatları hazır bulunurken, tutuksuz sanık Yeşim Meltem Şişli katılmadı.

Bazı sivil toplum kuruluş ve derneklerinin davaya katılma talebine ilişkin konuşan duruşma savcısı, talep sahiplerinin suçtan zarar gören sıfatının bulunmaması nedeniyle katılma taleplerinin reddini ve duruşmaya gözlemci olarak izlemelerine ilişkin karar verilmesini talep etti. Mahkeme, duruşma savcısının talebini kabul edrek bazı sivil toplum kuruluş ve derneklerinin duruşmaya gözlemci olarak katılmalarına karar verdi.

“Başından sonuna kadar toplantı salonundaydım”

Duruşmada, tanık olarak dinlenen eski Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Ali Koca, “Sanıkla birlikte 4 ay çalıştık. Sanık toplantı organizasyonu yapmam için bana görev verdi. Belirlenen gün ve saatte, bölge sorumlusu arkadaşlar gelmişlerdi. Başından sonuna kadar toplantı salonundaydım. Sanık bana dönerek, ‘bölge sorumlusu arkadaşlarımızın hepsi bayan ne kadar şanslısınız. Evde de bayan, burada da bayan’ dedi. Ben bu söylediklerine bir anlam veremedim. Daha sonra bölge sorumlusu arkadaşlar sıra ile kendilerini tanıttılar, yaptıkları işleri anlattılar. Bitiminde sanık, arkadaşları kastederek ‘hitabetiniz, diksiyonunuz çok iyi değil, eğitim almalısınız’ dedi. Ben de eğitim kurumu olduğumuz için hem vatandaş hem de personeli eğittiğimizi söyledim. Sanık şikayetçilere hitaben, ‘çok az paraya çalışıyorsunuz ama sizi çok istekli görüyorum. Bu kadar gayret bu kadar az para ile yapılmaz, mevsim Ağustos olduğu için otobüse minibüse biniyorsunuz, başınızda başörtüsü, üzerinizde pardösü var, kokuyorsunuzdur da’ dedi” ifadelerini kullandı.

“’Çok bekarımız varmış, itfaiyeci arkadaşlarımızla tanıştıralım, kaynaştıralım’ diye söyledi”

Olay gününe ilişkin konuşan tanık Koca, “‘Çantalarınızı ve gözlüklerinizi masaya bırakın. Görüyorum ki marka takılıyorsunuz, az paraya çalıştığınızı söylüyorsunuz, nasıl alıyorsunuz’ tarzında küçümseyici ifadeleri oldu. ‘Siz holding çalışanı mısınız’ diye sordu. Sonrasında yine sanık, kimlerin evli kimlerin bekar olduğunu sordu. Çoğunluk bekardı. Sanık, ‘çok bekarımız varmış, itfaiyeci arkadaşlarımızla tanıştıralım, kaynaştıralım’ diye söyledi. Bu ifadeden hepimiz rahatsız olduk. ‘Siyaset yapıyor musunuz’ diye sordu. ‘Siyaset yapılmasına müsaade etmem. Biz biliyoruz, siyaset yaptınız. Allah’tan sosyal medyada ayak izi var. Bakacağız, göreceğiz’ dediğini duydum” şeklinde konuştu. “Deseydi mutlaka duyardım”

Duruşmada tanıklık yapan İBB Dış İlişkiler Müdürlüğü’nde Dış İlişkiler Uzmanı olarak çalışan Osman Çağrı Akgül ise, “Olay tarihinde toplantının başından sonuna kadar toplantı salonundaydım. Toplantıda herkes sırasıyla kendisini tanıttı. İşleyişten bahsettiler. Sanığın müştekilere yönelik olarak ‘cümle kurmakta zorlanıyorsunuz, diksiyonunuz kötü, eğitim almalısınız, kendinizi geliştirmelisiniz, kapasiteniz yeterli değil’ şeklinde bir ifadesi olmadı. Toplantıda katılımcıların diksiyonu ile ilgili hiçbir ifade geçmedi. Ayrıca sanığın Ali Koca’ya, ‘Ali bey ne kadar şanslın, hem evde hem burada bayan, ekip arkadaşların hep bayan, herhalde kadınlarla çalıştığın için belediyenin en şanslı müdürüsün’ dediğini duymadım. Deseydi mutlaka duyardım. Çünkü sanığın sağında oturuyordum” diye konuştu.