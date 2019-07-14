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ESKİ İBB GENEL SEKRETERİ HAYRİ BARAÇLI'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 13:44 | Son Güncelleme

BİR süre önce görevinden istifa eden eski İBB Genel Sekteri Hayri Baraçlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Şirketlerle ilgili şu anda anlaşılmaz bir direnç yaşanıyor.

İSTANBUL,(DHA)-BİR süre önce görevinden istifa eden eski İBB Genel Sekteri Hayri Baraçlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Şirketlerle ilgili şu anda anlaşılmaz bir direnç yaşanıyor. 'Biz istifa ettik' diyen genel sekreter ve yardımcıları 10 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı. Bu nasıl istifa? Bu millet bizden hesap soracak." sözleri üzerine açıklama yaptı. Hayri Baraçlı istifa ettikten sonra İBB iştiraklerindeki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin kendiliğinden sona erdiğini belirterek, tekraren istifa etmesinin hukuken anlamsız olduğunu söyledi.
Hayri Baraçlı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"BB Genel Sekreterliği görevinden istifa ettikten ve İBB ile ilişiğim kesildikten sonra Öğretim Üyeliği görevime geri döndüm. Bu ayrılış sonrası ilgili yönetmelik gereği iştiraklerdeki temsilci üye sıfatım kendiliğinden düşmüş ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevim kendiliğinden sona ermiştir. Bu nedenle fiilen sona ermiş bir görevden tekraren istifa etmem hukuken anlamsızdır. Ayrıca emekliye ayrılan Muzaffer Hacımustafaoğlu ve Mevlüt Bulut ise istifa sonrası emekliye ayrıldıkları için ilgili madde gereğince otomatikman iştiraklerdeki görevleri de sona ermiştir. Yine istifa eden diğer Genel Sekreter Yardımcıları, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ile 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ise Yönetim Kurulu Başkanı oldukları İştirak Şirketi’nin Genel Kurulu’nun toplanması için gerekli çalışmaları yapmışlardır. İBB İştiraklerinde Genel Kurulların toplanması için çalışmalar yapılmış ve geçtiğimiz hafta Cuma günü itibariyle çağrılar tamamlanmıştır. Böylece görevi bırakmadığı iddia edilen arkadaşlar da Yönetim Kurulu Başkanı olarak Genel Kurulu toplamak için gerekli işlemleri takip etmişlerdir. İşlemlerin tamamlandığı Cuma günü itibariyle ise iştiraklerdeki görevlerinden yine kendi istekleri ile istifa etmişlerdir. Resmi durum bu iken "istifa etmiyorlar" diye çeşitli vesilelerle açıklamalarda bulunulmasının en masum yaklaşımla bilgi eksikliğinden kaynaklandığına inanmak istiyorum. Diğer "6 aydır hak edilmeyen maaş alma" iddiası da en hafif tabirle yanlış ve hangi hesaba göre yapıldığı belirsizdir. Bu nedenle hak edilmeyen bir ücret alınması kesinlikle söz konusu değildir. Eksik bilgiye dayalı açıklamalar ve haberler kamuoyunu yanıltabilir. İstifa ederken de belirttiğimiz gibi İBB Yönetimi ile her alanda tecrübelerimizi paylaşmaya hazır olduğumuzu tekrar hatırlatıyor, kamuoyunun doğru bilgi edinmesi için bu açıklamayı paylaşma zorunluluğu hissediyorum."

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