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Eski iç istihbarat başkanı topun ağzında

05.11.2018 13:43 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'na atanan eski Alman iç istihbarat başkanı Maaßen’ın devlet memurluğundan azledilmesi isteniyor.

Eski iç istihbarat başkanı topun ağzında

Alman medyasına göre Maaßen veda konuşmasında koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar’ı hedef aldı.Chemnitz'deki yabancı düşmanı eylemlerle ilgili sözleri nedeniyle görevden alınarak önce İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına, daha sonra ise İçişleri Bakanlığı danışmanlığına atanan eski Anayasayı Koruma Federal Dairesi Başkanı Hans-Georg Maaßen'ın bu göreve de getirilmeyeceği ileri sürüldü. Der Spiegel'in haberine göre Hans-Georg Maaßen Varşova'da yaptığı veda konuşmasında, Chemnitz'deki olaylarla ilgili sözlerinin "koalisyon hükümetinin dağılması için çalışan SPD'deki radikal sol unsurlar tarafından kullanıldığını" söyledi.

Avrupalı iç istihbarat başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Maaßen, konuşmasında koalisyon hükümetinde "radikal solcu güçler" olduğunu ileri sürerek, kendisinin "sol eğilimli yabancılar ve güvenlik politikasını eleştirdiği için gözden düşürüldüğünü" dile getirdi. Eski Alman iç istihbarat başkanı sözlerinin siyasi karşıtları ve bir kısım medya tarafından görevden uzaklaştırılması amacıyla kullanıldığını da belirtti.

Koalisyonun dağılması zor önlenebildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada konunun incelenmekte olduğu ve son kararı İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in vereceği belirtildi.

Aşırı sağcıların Chemnitz'deki eylemleriyle ilgili değerlendirmesini istihbarat servislerinin denetlenmesinden sorumlu meclis özel komisyonu ile meclis içişleri komisyonunda da savunan Hans-Georg Maaßen ile ilgili tartışmalar eylül ayında başlamış ve koalisyonun dağılma tehlikesi belirmişti.

Maaßen Chemnitz'de radikal sağcıların yabancılara sürek avı başlattıklarının doğru olmadığını ve bu olayı kanıtlayan görüntülerin kamuoyunun dikkatini şehirde işlenen cinayetten kaydırmak amacıyla yayımlandığını söylemişti.

Başbakan özür dilemişti

Bunun üzerine koalisyon ortağı SPD, Maaßen'ın istihbarat başkanlığından azledilmesini talep etmiş, daha sonra hükümet ortakları Maaßen'ın Federal İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına getirilmesi hususunda anlaşmışdı.

SPD Genel Başkanı Andrea Nahles partisinden gelen yoğun baskı nedeniyle kararını değiştirmiş ve İçişleri Bakanı Seehofer'den eski iç istihbarat başkanı için başka bir çözüm bulunmasını talep etmişti.

Bunun üzerine Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat hükümet ortakları Hans-Georg Maaßen'ın "Avrupa ve uluslararası işlerden sorumlu İçişleri Bakanlığı danışmanlığına" atanması hususunda anlaşma sağlamıştı.

Muhalefet partileri Maaßen'e yöneltilen suçlamaların görüşülmesi için meclis özel komisyonunun toplanmasını talep etti. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin CDU'lu Başbakanı Armin Laschet "hata yapanın terfi etmesinin saçmalık olduğunu" ve "bu gibi uygulamalara son verilmesi gerektiğini" söyledi. Başbakan Angela Merkel Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanlığından alınan Maaßen'ın müsteşarlığa terfi ettirilmek istenmesinin "hata olduğunu fark edemediği" için Alman kamuoyundan özür dilemişti.

DW, dpa/AG, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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