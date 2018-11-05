Eski iç istihbarat başkanı topun ağzında

Alman medyasına göre Maaßen veda konuşmasında koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar’ı hedef aldı.Chemnitz'deki yabancı düşmanı eylemlerle ilgili sözleri nedeniyle görevden alınarak önce İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına, daha sonra ise İçişleri Bakanlığı danışmanlığına atanan eski Anayasayı Koruma Federal Dairesi Başkanı Hans-Georg Maaßen'ın bu göreve de getirilmeyeceği ileri sürüldü. Der Spiegel'in haberine göre Hans-Georg Maaßen Varşova'da yaptığı veda konuşmasında, Chemnitz'deki olaylarla ilgili sözlerinin "koalisyon hükümetinin dağılması için çalışan SPD'deki radikal sol unsurlar tarafından kullanıldığını" söyledi.

Avrupalı iç istihbarat başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Maaßen, konuşmasında koalisyon hükümetinde "radikal solcu güçler" olduğunu ileri sürerek, kendisinin "sol eğilimli yabancılar ve güvenlik politikasını eleştirdiği için gözden düşürüldüğünü" dile getirdi. Eski Alman iç istihbarat başkanı sözlerinin siyasi karşıtları ve bir kısım medya tarafından görevden uzaklaştırılması amacıyla kullanıldığını da belirtti.