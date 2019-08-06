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Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Diyarbakır’da mikro kredi ödül törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 21:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da Valilik, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Türkiye Grameen Mikrofinans Programınca (TGMP) "Başarılı Mikrogirişimci Ödül Töreni" düzenlendi.

Diyarbakır’da Valilik, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Türkiye Grameen Mikrofinans Programınca (TGMP) "Başarılı Mikrogirişimci Ödül Töreni" düzenlendi. Törene katılan eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, 6 kişi ile başlattıkları projenin şuanda 185 bin kadına ulaştığını belirtti.

Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Türkiye Grameen Mikrofinans Programı’nın (TGMP) 15. yıldönümünde Diyarbakır’da hemşehrileriyle bir araya gelerek kutladı. Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Diyarbakır Başarılı Mikrogirişimci Ödül törenine Bakan Aksu’nun yanı sıra, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Prof. Dr. Feysel Taşçıer, girişimci kadınlar ve aileleri katıldı.

“185 bin kadınımız üretici haline gelmiştir”
Eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, 6 kişi ile başlattıkları projenin şuanda 185 bin kadına ulaştığını vurguladı. Aksu, “Bugün gerçekten ülkemize örnek, bir avuç hanım kardeşimizin başarılarını burada kutlamak için toplandık. Ama ben daha çok sizlerle birlikte olmak ve hasret gidermek için buradayım. Uzun bir süredir gelemedim Diyarbakır’ımıza, bu yazın sıcağında böyle bir toplantı vesilesiyle sizlerle buluşmak ve kucaklaşmak için buradayız. 2003 yılında il defa Diyarbakır’da mikro kredi uygulaması, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından başlatıldı. O zamanın Başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanımızın elleriyle o zaman 6 hanım kardeşimize verildi. O gün Türkiye’de bu işi başlatmış olduk, amaç hanımlarımızın da üretici hale getirilmesi. Gerek bölge ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunması, girişimci hale gelmesiydi. Allah’a şükürler olsun ki aradan geçen 16 yılda bu konuda epey başarılı olmuşuz. 31 Temmuz 2019 tarihi itibari ile 185 bin kadınımız ekonomik hayata katılmış, üretici haline gelmiştir. Diyarbakır genelinde mikro kredinin 16 bin 968 kadınımız iş kadını haline gelmiştir. Bunlara verilen miktar ise 875 milyonun üzerinde” dedi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise Diyarbakır’dan Türkiye’ye başlayan ve bugün yüz binleri aşarak dünya çapında başarılı bir uygulama haline gelen mikro kredi uygulamasının 15’inci yılında her birisini ödüllendireceklerini dile getirerek gerçek başarı hikayesi olan kadınlarla olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Valilik ile TİSVA arasında mikro kredi faaliyetlerinin yaygınlaştırılması protokolü imzalandı ve kesintisiz 15 yıldır mikro kredi kullanan girişimci 60 kadına plaket ve hediye verildi.

Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Diyarbakır’da mikro kredi ödül törenine katıldı

Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Diyarbakır’da mikro kredi ödül törenine katıldı

Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Diyarbakır’da mikro kredi ödül törenine katıldı

Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Diyarbakır’da mikro kredi ödül törenine katıldı

Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Diyarbakır’da mikro kredi ödül törenine katıldı

Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Diyarbakır’da mikro kredi ödül törenine katıldı

Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Diyarbakır’da mikro kredi ödül törenine katıldı

Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Diyarbakır’da mikro kredi ödül törenine katıldı

Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Diyarbakır’da mikro kredi ödül törenine katıldı

Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Diyarbakır’da mikro kredi ödül törenine katıldı

Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Diyarbakır’da mikro kredi ödül törenine katıldı

Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Diyarbakır’da mikro kredi ödül törenine katıldı

Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Diyarbakır’da mikro kredi ödül törenine katıldı
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