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Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti

23.11.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski İçişleri Bakanlarından Hasan Fehmi Güneş, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti

Eski İçişleri Bakanı ve Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, 87 yaşında hayatını kaybetti. Güneş'in vefatını CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız duyurdu. Yıldız, paylaşımında "Önceki dönemlerde Partimizin Milletvekili ve İçişleri Bakanlarımızdan Hasan Fehmi Güneş'i kaybettik. Ailesine, CHP ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

HASAN FEHMİ GÜNEŞ KİMDİR?

Hasan Fehmi Güneş 1934 yılında Adapazarı'nda dünyaya geldi.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı, Sakarya Mühendislik Akademisi Öğretim Görevliliği, Serbest avukatlık, Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyeliği (12 Ekim 1975 - 12 Eylül 1980), 18. ve 22. dönem İstanbul Milletvekilliği ile İçişleri Bakanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıydı.

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