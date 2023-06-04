HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner hayatını kaybetti

Eski İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner hayatını kaybetti

04.06.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner (101) Muğla'nın Bodrum ilçesinde rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Eski İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner hayatını kaybetti

Bodrum'da yaşayan 12 Eylül 1980 darbesi sonrası kurulan hükümette İçişleri Bakanı olarak görev yapan emekli Korgeneral Selahattin Çetiner, saat 01.00 sıralarında Koyunbaba Mahallesi'nde yaşadığı evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede tedaviye alınan Çetiner, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çetiner’in cenazesinin yarın 13.45 uçağıyla İstanbul'a götürüleceği ve Selimiye Orduevi'nde yapılacak törenin ardından 6 Haziran'da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmetçik'in kamerasına böyle yansıdı: Mağarada çıkıp...Mehmetçik'in kamerasına böyle yansıdı: Mağarada çıkıp...
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıkladı!Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıkladı!
Tam yetki verildi! Kritik toplantının ardından CHP'den kurultay adımıTam yetki verildi! Kritik toplantının ardından CHP'den kurultay adımı
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı

En Çok Okunan Haberler

Şimşek: "Türkiye'nin başka seçeneği kalmamıştır"

Şimşek: "Türkiye'nin başka seçeneği kalmamıştır"

'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...

'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...

MİT'in başına İbrahim Kalın mı geçiyor?

MİT'in başına İbrahim Kalın mı geçiyor?

Süleyman Soylu'dan yeni kabine sonrası ilk açıklama!

Süleyman Soylu'dan yeni kabine sonrası ilk açıklama!

Süper Lig devinden yılın transfer harekatı

Süper Lig devinden yılın transfer harekatı

Yönetimden ilk hamle geldi! Icardi'nin isteği herkesi şaşırttı

Yönetimden ilk hamle geldi! Icardi'nin isteği herkesi şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.