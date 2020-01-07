Eski IKBY Başkanı Barzani: "Irak ve bölge patlamanın eşiğinde"

İSTANBUL (AA) - Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Irak ve bölgedeki durumun patlamanın eşiğinde olduğunu vurgulayarak, ülkenin vekalet savaşı ve belirsiz bir geleceğe sürüklenmesinden endişe ettiklerini belirtti.

Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Barzani, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinin ardından bölgedeki gerginliğe dair yazılı açıklama yayımladı.

Özelde Irak, genelde ise bölgenin patlamanın eşiğinde olduğunu vurgulayan Barzani, "Herkes, bu tehlikenin farkında. Böylesi bir durumda çözüm için duygusallıktan uzak akıl ve mantıkla hareket edilmeli." ifadelerini kullandı.

Halihazırda durumun çok karmaşık olduğuna dikkati çeken Barzani, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sorumluluk hisseden tarafların makul bir çözüm üretmesi ve herkesin çıkarına olacak şekilde akıllıca davranması gerekiyor. Eğer bu doğrultuda bir çözüm süreci başlatılırsa destek verme noktasında hiçbir şeyi esirgemeyiz ancak ülkenin vekalet savaşına çekilmesi ve belirsiz bir geleceğe sürüklenmesinden yana değiliz."