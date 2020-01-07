HABER
  4. Eski IKBY Başkanı Barzani: "Irak ve bölge patlamanın eşiğinde"

Eski IKBY Başkanı Barzani: "Irak ve bölge patlamanın eşiğinde"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 18:15 | Son Güncelleme

"Herkes, bu tehlikenin farkında. Böylesi bir durumda çözüm için duygusallıktan uzak akıl ve mantıkla hareket edilmeli" - "Eğer bu doğrultuda bir çözüm süreci başlatılırsa destek verme noktasında hiçbir şeyi esirgemeyiz" - "Ülkenin vekalet savaşına çekilmesi ve belirsiz bir geleceğe sürüklenmesinden yana değiliz"

İSTANBUL (AA) - Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Irak ve bölgedeki durumun patlamanın eşiğinde olduğunu vurgulayarak, ülkenin vekalet savaşı ve belirsiz bir geleceğe sürüklenmesinden endişe ettiklerini belirtti.

Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Barzani, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinin ardından bölgedeki gerginliğe dair yazılı açıklama yayımladı.

Özelde Irak, genelde ise bölgenin patlamanın eşiğinde olduğunu vurgulayan Barzani, "Herkes, bu tehlikenin farkında. Böylesi bir durumda çözüm için duygusallıktan uzak akıl ve mantıkla hareket edilmeli." ifadelerini kullandı.

Halihazırda durumun çok karmaşık olduğuna dikkati çeken Barzani, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sorumluluk hisseden tarafların makul bir çözüm üretmesi ve herkesin çıkarına olacak şekilde akıllıca davranması gerekiyor. Eğer bu doğrultuda bir çözüm süreci başlatılırsa destek verme noktasında hiçbir şeyi esirgemeyiz ancak ülkenin vekalet savaşına çekilmesi ve belirsiz bir geleceğe sürüklenmesinden yana değiliz."

- Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, ABD saldırısında öldürülmüştü

Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü, bölgenin de en güçlü istihbarat örgütlerinden biri olarak biliniyor. Kudüs Gücü, doğrudan İran lideri Ali Hamaney'e bağlı.

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişi, 3 Ocak'ta Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran meclisi, bugün ABD ordusunu "terörist" olarak tanımlayan önergeyi kabul etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!
Kadıköy'de polise silahlı saldırı (1)Kadıköy'de polise silahlı saldırı (1)
Eskişehir’de kar yağışıEskişehir’de kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IKBY ırak Mesut Barzani

En Çok Okunan Haberler

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın tahliye anı kamerada

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın tahliye anı kamerada

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Yeni gelişme

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat seferleri yeniden başladı

Sabiha Gökçen'de uçuşlar yeniden başladı

Mersin'de okullar tatil mi? Vali Ali İhsan Su açıkladı

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Son dakika TEM'de trafik kazası (İstanbul yol durumu)

İstanbullular dikkat! TEM'de kaza...

İstanbul Üniversitesi'ndeki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da deprem! (son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Diyarbakır'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.