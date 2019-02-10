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Eski İl Başkanı Güder, CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 13:55 | Son Güncelleme

CHP Tunceli İl Disiplin Kurulunun ihracına karar verdiği eski İl Başkanı Ali Rıza Güder hakkında son kararı CHP Yüksek Disiplin Kurulu verecek

TUNCELİ (AA) - Eski CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder hakkında partisinin İl Disiplin Kurulunun verdiği ihraç kararı değerlendirilmek üzere CHP Yüksek Disiplin Kuruluna gönderildi.

Alınan bilgiye göre, 14 Ocak'ta, eski İl Başkanı Ali Rıza Güder ile CHP Tunceli Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yolluk ve bazı partililer arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından 15 Ocak'ta toplanan CHP İl Yönetim Kurulu, eski başkan Güder'i, Parti Tüzüğü'nün 68. maddesinin A, B ve D bendinde yazılı suçları işlediği iddiasıyla ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti.

Bunun üzerine 20 Ocak'ta toplanan CHP İl Disiplin Kurulu, söz konusu suçları işlediği gerekçesiyle Güder hakkında ihraç kararı aldı.

Kararın CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiği öğrenildi.

Ali Rıza Güder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP İl Disiplin Kurulunun hakkında ihraç kararı verdiğini şifahen duyduğunu söyledi.

Kararın eline geçmediğini ifade eden Güder, "Bana şu ana kadar tebliğ edilen herhangi bir karar yok. Dolayısıyla kararın içeriğini bilmiyorum. Kararın tarafıma ulaşması sonrasında değerlendirme yapabilirim." dedi.

CHP İl Başkanı Yılmaz Çelik ise eski başkan Güder hakkındaki sürecin devam ettiğini, süreç tamamlamadan yapılacak açıklamayı sağlıklı bulmadığını belirterek, "Şu anda devam eden bir süreç var. Son kararı CHP Yüksek Disiplin Kurulu verir. Kararın kesinleşmesi durumunda açıklama yapacağım." diye konuştu.

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