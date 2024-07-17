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  4. Eski il başkanı, tartıştığı kiracısını öldürdü

Eski il başkanı, tartıştığı kiracısını öldürdü

17.07.2024 12:25
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17.07.2024 12:25
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Malatya'da, eski İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, dükkanında kiracı olan Eyüp İshakoğulu'nu alacak meselesi yüzünden tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan kiracının hayatını kaybettiği belirlendi.

Malatya Alacakapı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eski İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz dükkanında kiracı olan Eyüp İshakoğulu‘yla (33) sokakta karşılaştı. Borcunu ödemesi ve dükkanından çıkmasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Hakan Yılmaz, yanındaki tabancayı çekip Eyüp İshakoğlu'na ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

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Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eyüp İshakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından İshakoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olay sonrası kaçan ve daha önce İYİ Parti İl Başkanlığı yapan Hakan Yılmaz'ın yakalanması için polis çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Hakan Yılmaz
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