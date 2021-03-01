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Eski IMF Başkanı Rato hakkında bir yolsuzluk davası daha açıldı

01.03.2021 19:56 | Son Güncelleme:
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Eski IMF Başkanı Rato hakkında bir yolsuzluk davası daha açıldı

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) eski Başkanı Rodrigo Rato hakkında yeni bir yolsuzluk davası daha açıldı.2018’de zimmete para geçirmekten suçlu bulunman IMF’in eski Başkanı Rodrigo Rato, İspanya’da yolsuzluk, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamaları yüzünden yeniden sanık sandalyesine oturacak.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) eski Başkanı Rodrigo Rato hakkında yeni bir yolsuzluk davası daha açıldı.
2018’de zimmete para geçirmekten suçlu bulunman IMF’in eski Başkanı Rodrigo Rato, İspanya’da yolsuzluk, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamaları yüzünden yeniden sanık sandalyesine oturacak. Başkent Madrid’deki Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi’nin (TSJM) 31 numaralı İş Mahkemesi Soruşturma Yargıcı Antonio Serrano-Arnal, Rato hakkında yeni bir yolsuzluk davası açılmasını onaylayarak, savcının Rato ve 13 kişi ile birlikte iki şirket ve bir hukuk bürosuna ticari yolsuzluk, kara para aklama ve yolsuzluk komplosu çerçevesinde vergi kaçırma suçlarından yargılama teklifini kabul etti. Mahkeme ayrıca, Rato’nun davasında yapılan mal varlığı soruşturmasının ön yargılamasını 5 yıllık yargı sürecinin sonunu işaret eden kısaltılmış bir prosedüre dönüştürmeyi kabul etti.
Rato’nun yolsuzlukları 2011-2012 yılları arasında Bankia Finans başkanı iken organize ettiği üzerinde duruluyor. Rato ve diğer sanıkların o dönemde Bankia Finans tarafından imzalanan reklam sözleşmelerinden 2 milyon eurodan fazla parayı zimmetlerine geçirdikleri düşünülüyor.
Rato, daha önce adını Bankia Finans olarak değiştiren Caja Madrid’in 63 yöneticisinin kişisel harcamalara tahsis ettiği bir ağı suiistimal etmesinden dolayı 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 73 yaşındaki Rato, ilerleyen yaşı ve koroner hastalıkları yüzünden bu cezanın bir kısmını çektikten sonra 12 Şubat’tan itibaren evinde gözaltında tutulmaya başlandı.
Rato ve diğer 34 sanık ise bir başka davada, Bankia Finans’ın sahte halka arzından 8.5 yıl hapis cezası ile suçlanmış, ancak Yargıtay Eylül 2020’de beraat kararı vermişti.

Eski IMF Başkanı Rato hakkında bir yolsuzluk davası daha açıldı

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