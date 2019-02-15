Eski infaz koruma memuruna FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan meslekten ihraç edilen infaz koruma memuru 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet Fatih Kara katıldı.
Kara, savunmasında örgütle bağının bulunmadığını söyledi.
Suçsuz olduğunu öne süren Kara, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu gerekçesiyle sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki
İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar
Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor
Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı
Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek
İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum