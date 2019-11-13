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Eski İngiliz ajanının cenazesi Londra’ya gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 21:56 | Son Güncelleme

Karaköy’de ölü bulunan Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in cenazesi ilk raporun tamamlanmasının ardından İngiltere’ye gönderildi.Önceki gün Beyoğlu Karaköy’de ofisinin bulunduğu sokakta cansız bedeni bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’ın ölümüne ilişkin ilk raporun tamamlanmasının ardından eski ajanın cenazesi ülkesine gönderildi.

Karaköy’de ölü bulunan Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in cenazesi ilk raporun tamamlanmasının ardından İngiltere’ye gönderildi.
Önceki gün Beyoğlu Karaköy’de ofisinin bulunduğu sokakta cansız bedeni bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’ın ölümüne ilişkin ilk raporun tamamlanmasının ardından eski ajanın cenazesi ülkesine gönderildi. Adli Tıp’taki işlemlerin ardından havalimanına getirilen cenaze, Türk Hava Yolları’na ait uçakla akşam saat 21.00’de Londra’ya gönderildi.
Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumunca hazırlanan ilk raporda, ölümün genel bedensel tramvaya bağlı olduğu ve herhangi bir darp izine rastlanmadığı kaydedilmişti.

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