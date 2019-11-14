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Eski İngiliz askerinin eşine yurt dışı yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 14:07 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu binanın önünde ölü bulunan İngiliz eski subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber'e yurt dışına çıkma yasağı konuldu.

Eski İngiliz askerinin eşine yurt dışı yasağı

11 Kasım'da Beyoğlu'ndaki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski subayı Gustaf Edward Le Mesurier'le ilgili soruşturma sürerken, bugün Le Mesurier'in eşine yurtdışına çıkış yasağı konulduğu belirtildi.

Polis tarafından intihar olarak değerlendirilen James Gustaf Edward Le Mesurier'in ruhsal sorunları için gittiği hastanelerin kayıtları da soruşturma kapsamında inceleme altına alındı.

Emma Hedvig Chirstina Winber dün İstanbul Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek ifade verdi.

Winber'e poliste yapılan sorgusunda evlerinde bulunan ve inceleme altına alınan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından oluşan yedi elektronik eşyayla ilgili sorular sorulduğu belirtildi.

İsveç uyruklu Emma Hedvig Chirstina Winber'e soruşturma tamamlanana kadar yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte olayla ilgili yeniden ifadesine başvurulabileceği bilgisi verildi.

Suriye'de acil yardım faaliyetleri yürüten ancak ülkede muhalif gruplara destek vermekle eleştirilen Beyaz Baretliler grubunun kurucularından İngiliz eski subayı Gustaf Edward Le Mesurier Beyoğlu'ndaki ofisininin önünde 11 Kasım'da ölü bulunmuştu.

DHA,MK/HT

© Deutsche Welle Türkçe

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