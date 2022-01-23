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Eski İngiliz bakan yardımcısı: Müslüman olduğum için görevden alındım

23.01.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılına kadar Ulaştırma Bakanlığı’nda görev yapan Muhafazakar Partili Nusrat Ghani, görevden Müslüman olduğu için alındığını savundu.

Eski İngiliz bakan yardımcısı: Müslüman olduğum için görevden alındım

İngiltere hükümetinde daha önce bakan yardımcısı olarak görev yapan Nusrat Ghani, Müslüman olduğu için görevden alındığını öne sürdü.

Pazar günü The Sunday Times gazetesine konuşan Ghani, 2020 yılında bir parti denetçisinin kendisine "Müslüman kadın bakan olmasının iş arkadaşlarının huzurunu kaçırdığını" söylediğini savundu. İslamofobi suçlamalarına karşı partisini yeterince savunmadığından ötürü sadakatinin sorgulandığını aktaran Ghani, "Parti denetçileri ve (başbakanlık konutu olan) Downing Caddesi 10'un beni kökenim ve inancımdan ötürü diğerlerinden daha yüksek bir sadakat ölçütüne tabi tuttuğunun son derece farkındaydım" diye konuştu.

Ghani'nin suçlamalarının odağındaki isim olduğunu açıklayan Mark Spencer, söz konusu suçlamaları sert bir dille reddetti. Suçlamalara Twitter üzerinden yanıt veren Spencer, "Bu suçlamalar tamamıyla yanlış ve iftira niteliğindedir. Bana atfedilen bu kelimeleri asla kullanmadım" diye konuştu.

2018 yılında Ulaştırma Bakanlığı'ndaki görevine atanan Ghani, Muhafazakar Parti hükümetinde bu görevi 2020 yılına kadar sürdürmüştü. Ghani, 2020 yılındaki kabine değişikliğiyle görevden alınmıştı. Ghani, İngiliz meclisinin alt kanadı olan Avam Kamarası'nda konuşan ilk Müslüman kadın olarak tarihe geçmişti.

Vekillerden destek geldi

Ghani'ye bir grup muhafazakar milletvekilinden destek geldi.

Meclisin Kadın ve Eşitlikler Komisyonu Başkanı Caroline Nokes, Ghani'ye yapılan muamelenin "dehşet verici" olduğunu söyledi. Nokes, yaşananları gündeme getiren Ghani'yi cesaretinden ötürü övdü.

Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi ise, Ghani'nin yönelttiği suçlamaların "düzgün bir şekilde araştırılması ve ırkçılığın ortaya çıkarılması" gerektiğini kaydetti. Ghani'yi öven Zahawi, "Muhafazakar Parti'de İslamofobi veya herhangi bir çeşit ırkçılığa yer yoktur" dedi.

Boris Johnson ile görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Ghani'nin suçlamalarına tepki geldi.

Bir Başbakanlık sözcüsü, "Bu olağanüstü derecede ciddi iddialardan haberdar olmasının ardından, Başbakan, söz konusu suçlamaları tartışmak üzere Nusrat Ghani'yle görüştü" açıklamasında bulundu.

Sözcü, Johnson'ın Ghani'ye "muhtemel bir İslamofobiye ilişkin ciddi endişesini ifade ettiğini" ve resmi bir şikayette bulunma çağrısında bulunduğunu söyledi. Ancak Ghani'nin herhangi bir şikayette bulunmadığını söyleyen sözcü, "Muhafazakar Parti hiçbir ön yargı veya ayrımcılığı tolere etmemektedir" diye konuştu.

Johnson halihazırda çeşitli nedenlerle eleştirilerin odağında bulunuyor. Kısa süre önce koronavirüs önlemlerine rağmen başbakanlık konutunda bir partiye katıldığı ortaya çıkan Johnson'a istifa çağrıları gelmişti.

Muhafazakar Parti geçmişte de İslamofobi suçlamalarına maruz kalmıştı. 2018 yılında yüzlerini örten giysi giyen kadınların "posta kutusuna" benzediğini söyleyen Johnson, tepki çekmişti.

Reuters,AFP,AP/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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