Eski İngiliz Başbakan Boris Johnson'dan çarpıcı Netanyahu iddiası! "Tuvaletimi kullandıktan sonra..."

2019-2022 yılları arasında görev yapan eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın anılarını içeren kitabın yakın zamanda piyasaya çıkması bekleniyor. Johnson'ın anı kitabında yer alan bir iddiası ise tüm dünyada gündem oldu. İddialar İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla alakalı...

TUVALETİNİ KULLANMAK İSTEMİŞ

Johnson kitabındaki iddiasıyla ilgili İngiliz The Telegraph gazetesine konuştu.

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, 2017'de Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Johnson, Bakanlık'taki ofisinde İsrail Başbakanı ile yaptığı görüşme sırasında Netanyahu'nun tuvaleti kullanmak istediğini aktardı.

Johnson, Netanyahu'nun "gizli ek binada" bulunan tuvaleti kullanmasının ardından güvenlik ekibinin arama yaptığını ve dinleme cihazı bulduklarını belirtti.

"DİNLEME CİHAZI BULDULAR"

Gazetenin haberine göre, Johnson, 10 Ekim'de yayımlanacak "Unleashed" adlı anı kitabında, "Bibi (Netanyahu) bir süreliğine oraya gitti. Bu bir tesadüf olabilir ya da olmayabilir ama bana daha sonra böcek taraması yaptıklarında tuvalette dinleme cihazı buldukları söylendi." ifadesini kullandı.

Johnson, bu iddiaya ilişkin daha fazla ayrıntı verip veremeyeceği sorulduğunda, "Sanırım bu olay hakkında bilmeniz gereken her şey kitapta var." dedi.

10 EKİM'DE YAYIMLANACAK

Eski Başbakan Johnson'ın Brexit, hükümetinin Kovid-19 salgınını ele alışı ve başbakanlık yaptığı dönemdeki parti skandalına ilişkin anılarına yer verdiği "Unleashed" adlı kitabı 10 Ekim'de yayımlanacak.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır