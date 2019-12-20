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Eski İngiliz istihbarat subayı Mesurier'in evi 39 gündür mühürlü! Vatandaşlar tedirgin

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:58 | Son Güncelleme

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, Karaköy’deki evi 39 gündür mühürlü tutuluyor. Çevredeki bir iş yerinde çalışan ve olayın meydana geldiği gün o sokaktan geçtiğini belirten Cengiz Palandöken isimli vatandaş, sürekli kullandıkları bu yolda böyle bir olayın meydana gelmiş olmasının kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.

Eski İngiliz İstihbarat Ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım günü sabaha karşı 05.30 sıralarında Karaköy Ali Paşa Medresesi Sokak’taki evinin önünde ölü bulunmuş, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayla birlikte evdeki detaylı incelemelerin ardından binanın kapısı mühürlenmiş, çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülmüştü.

39 GÜNDÜR MÜHÜRLÜ DURUYOR

Olayın ardından geçen 39 günün ardından eski İngiliz Ajan James Gustaf Edward Le Mesurier’in önünde ölü bulunduğu evin kapısının hala mühürlü olduğu görüldü. James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölü bulunduğu sokakta ve çevresinde işletme sahibi olan esnaflar her gün yürüdükleri, müşterilerini ağırladıkları sokakta meydana gelen olayın herkesi etkilediğini bir gerginlik havası oluşturduğunu belirtiyor.

"TEDİRGİN OLDUK"

Çevredeki bir iş yerinde çalışan ve olayın meydana geldiği gün o sokaktan geçtiğini belirten Cengiz Palandöken isimli vatandaş, sürekli kullandıkları bu yolda böyle bir olayın meydana gelmiş olmasının kendilerini tedirgin ettiğini söyleyerek, “Olayı, sabah işe gelirken görmüştüm. Geldiğimde bu sokağın Olay yeri inceleme ekiplerince kapatıldığını ve yerde bir cesedin olduğunu gördüm. Ben de buralarda çalışıyorum. Bu yol sürekli kullandığımız bir yol, tabii bir kaygı duyduk önce, kimdir necidir diye kendi aramızda konuştuk. Birkaç gün sonra da etraftan ve haberlerden ölen kişinin İngiliz ajanı olduğunu anlamış olduk. Bu olay tuhafımıza gitti, yanı başımızda, her zaman gidip geldiğimiz yolda böyle bir kişinin olduğunu duyunca kaygı duyduk”
ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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ingiliz eski istihabarat subaı James Gustaf Edward Le Mesurıer karaköy

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