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Eski İngiliz istihbarat subayı ölü bulunmuştu! Eşinden şoke eden iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 16:21 | Son Güncelleme

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor. Karaköy'de dün ölü bulunan Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber'in ifadesi ortaya çıktı. Emma Hedvig Christina Winber, ifadesinde olayın olduğu gece eşinin aşırı şekilde stresli olduğunu ve yaklaşık 15 gündür intihardan söz ettiğini polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi.

Eski İngiliz istihbarat subayı ölü bulunmuştu! Eşinden şoke eden iddia

James Gustaf Edward Le Mesurier'in cesedini ilk olarak Kılıçalipaşa Hamamı görevlisi bularak polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde şüphelinin cansız bedeni ile karşılaştıktan sonra kaldıkları home ofis dairesinin kapısını uzun süre çaldıktan sonra kapıyı İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winber (39) açtı. Emma Hedvig Christina Winber, polis ekiplerinin uyarısı üzerine pencereden baktığında eşinin yerde yatan cansız bedeni ile karşılaştı.

10 YILDIR DEPRESYON İLACI KULLANIYORDU

İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber, emniyette verdiği ilk ifadesinde, "Eşim James Gustaf Edward Le Mesurier 10 yıldan fazladır depresyon ve yaygın anksiyete bozukluğunu tedavi kullanılan 'Cipralex' ve 'Xanax' ilaçlarını kullanıyordu. Saat 02.30 sıralarında yatağa gelerek bir uyku ilacı aldı. Bende uyuyamadığım uyumak için bir süre bekledim. Saat 04.30 sıralarında ben yatmaya geldiğim zaman eşim uyanarak bana uyku ilacı verdi ve birlikte yattık. Polisler geldiğinde zor uyandım ve eşimin cansız bedenini gördüm" dedi.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ OFİS…

Emma Hedvig Christina Winber, "Bulunduğumuz bina herkesin rahatlıkla girip çıkabileceği bir bina değil. İşyerimizin kapısında yüksek güvenlik önlemi olan şifreli girişimiz bulunuyor. Bu şifreleme sistemi çalışanlarımız ve sadece biz kullanabiliyoruz. Eşimin sürekli stresli olması sebebiyle intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyorum" diye konuştu.

KIRILMALAR SEBEBİYLE VE EŞİNİN İTİRAFIYLA İNTİHAR İZLENİMİ…

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşmenin etkisiyle ayaklarının bileklerinden kırık olduğunu ve yüzünün sol tarafında düşmeye bağlı iki yarık olduğunu tespit etti. Le Mesurier'in bir süredir yoğun stres nedeniyle tedavi gördüğü, Büyükada'daki evinin uzak olması nedeniyle sağlık kuruluşlarına yakın olması için Karaköy'deki home ofise geçtiği kaydedildi.

Emma Hedvig Christina Winber ifadesinde olayın olduğu gece eşinin aşırı şekilde stresli olduğunu ve yaklaşık 15 gündür intihardan söz ettiğini polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi. James Gustaf Edward Le Mesurier ölü bulunduğunda üzerinde günlük kıyafetlerinin bulunduğu da belirtildi. (DHA)

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eski ingiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurıer ölümü

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