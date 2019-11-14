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Eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 16:54 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda ofis olarak kullandığı evinin önünde ölü bulunan İngiliz eski Subayı James Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin devam eden soruşturmaya ait yeni detaylar ortaya çıktı.

Beyoğlu’nda ofis olarak kullandığı evinin önünde ölü bulunan İngiliz eski Subayı James Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin devam eden soruşturmaya ait yeni detaylar ortaya çıktı. Dün öğle saatlerinde Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen eşi Emma Hedvig Christina Winber’e yurt dışına çıkış yasağı konulmasının ardından soruşturma kapsamında 14 kişinin daha ifadesinin alındığı öğrenildi. Öte yandan, James Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin son bulguların intihar ettiği yönünde olduğu iddia edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilerek yeniden ifadesi alınan Emma Hedvig Christina Winber’e, olayın meydana geldiği sokaktaki evlerinde bulunan bilgisayar, tablet ve cep telefonları ve 7 farklı elektronik eşyayla ilgili sorular soruldu. Emma Hedvig Christina Winber’in eşyaları eşi ve kendisinin kullandığını ifade ettiği öğrenildi.

İngiliz eski subayının eşine yurt dışına çıkış yasağı
Emniyetteki ifadesinin ardından, İngiliz eski Subayı James Edward Le Mesurier’in eşi Emma Hedvig Chirstina Winber’e konu ile alakalı soruşturma tamamlanana kadar yurt dışına çıkış yasağı konduğu öğrenildi.

14 kişinin daha ifadesi alındı
Olayın meydana geldiği gece evde kaldığı öğrenilen hizmetçinin ifadesi alınmış, hizmetçinin olayla ilgili bir şey bilmediğini söylediği öğrenilmişti. Dün saat 12.30 sıralarında Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Winber’den sorgusunda ofis çalışanlarının isimlerinin istendiği öğrenildi. İsimleri alınan ofis çalışanları Cinayet Büro Amirliğine çağrılarak ifadeleri alındı. James Edward Le Mesurier’in ölümüyle ilgili devam eden çok yönlü soruşturma kapsamında ofis çalışanlarıyla birlikte toplam 14 kişinin ifadesinin alındığı kaydedildi.

Sır ölümde intihar iddiası
Öte yandan, güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, oturduğu binanın önünde ölü bulunan James Edward Le Mesurier olayıyla ilgili soruşturmalar sürerken elde edilen son bulgular ışığında ölümde intihar ihtimalinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi.
İngiliz eski istihbarat Subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği belirtildi.

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