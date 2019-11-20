Eski İngiliz Konsolosluk Çalışanından Çin'e İşkence Suçlaması

Hong Kong’taki İngiltere Konsolosluğu’nun eski bir çalışanı Çin polisinin kendisine işkence yaptığını iddia etti.

Yaklaşık 2 yıl boyunca İngiltere Konsolosluğu’nda çalışan Simon Cheng adlı kişi Ağustos ayında Çin’e yaptığı seyahatte 15 gün boyunca Çin polisi tarafından alıkonulduğunu ve kendisine işkence yapıldığını öne sürdü.

İngiliz devlet televizyonu BBC’ye konuşan Cheng, gözlerinin bağlandığını başının örtüldüğünü ve kelepçelendiğini anlattı.

Cheng, İngiltere’nin Hong Kong’ta süren eylemlerle bir ilişkisinin olup olmadığı yönünde sorgulandığını söyledi.

Cheng, çok korktuğunu bu sebeple cep telefonu şifresi sosyal media hesaplarına ait şifreleri kendisini sorgulayan kişilere verdiğini ayrıca askeri istihbaratla ilişkili olduğunu düşündüğü iki İngiliz konsolosluğu çalışanının da adını paylaştığını anlattı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, olayla ilgili olarak Çin yönetimini kınadıklarını söylerken Çin Büyükelçisi de bakanlığa çağırıldı.

Dışişleri Bakanı Raab, “Konunun Çinli yetkililer tarafından araştırılması ve sorumlulara hesap sorulması konusundaki bekletimizi net olarak ortaya koyduk” açıklamasını yaptı.

Çin’in Londra Büyükelçisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada aralarında Amerika ve İngiltere’nin bulunduğu ülkeleri Çin’in içişlerine karışmakla suçlamıştı.

Hong Kong’ta suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıracak bir yasa tasarısının meclis gündemine gelmesiyle başlayan sokak olayları ve gösteriler aylardır devam ediyor.

